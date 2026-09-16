Sorpresivo hallazgo en Ostende: rescataron a un zorro silvestre atrapado en un patio de casa

El animal no pudo salir por su cuenta del patio de la casa.

Un zorro silvestre sorprendió a los habitantes de una vivienda en la localidad bonaerense de Ostende al quedar atrapado en el patio del inmueble.

Debido a que el mamífero no podía salir por sus propios medios, los dueños de la vivienda alertaron a grupos especialistas. El episodio activó un operativo de rescate encabezado por especialistas para resguardar tanto al ejemplar como a la familia.

Según detalló la Fundación Ecológica Pinamar, el reporte llegó luego de que los propietarios de la casa notaran que el animal no podía salir por sus propios medios del terreno, donde además había niños jugando y presencia de perros.

Ante la falta de respuesta de otros organismos, la ONG intervino junto al etólogo Alan Kaminski y solicitó el permiso de traslado a la Dirección de Fauna de la provincia de Buenos Aires.

El animal contaba con buen estado de salud.

Luego de evaluar al ejemplar en el lugar, los rescatistas confirmaron que el animal se encontraba sano, atento, activo y con perfecta movilidad, por lo que procedieron a su rápida reinserción en el área de bosque.

El rol importante de los zorros en la fauna local

Desde la Fundación Ecológica Pinamar remarcaron que, ante la presencia de ejemplares de fauna silvestre, es fundamental no brindarles agua ni alimento, mantener una distancia prudencial y evitar alterar sus rutinas. Asimismo, recordaron que especies como el zorro son especies vitales en el ecosistema local.

“Recordemos que los zorros y otros animales silvestres cumplen un rol fundamental en la naturaleza: son excelentes controladores de plagas, grandes dispersores de semillas y un eslabón clave para el equilibrio de todo nuestro ecosistema» mencionaron desde la fundación.

Con información de NA.