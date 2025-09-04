Carnicerías de Roca aún no sienten el impacto del fallo de Tierra del Fuego que volvió a frenar la entrada de asado con hueso

Por ahora los precios del asado con hueso de norte del río Negro no tuvieron cambios.

Un rápido paneo por las carnicerías de Roca mostró que todavía el impacto de la noticia del fallo de una jueza federal de Tierra del Fuego que suspendió por 30 días la entrada de carne con hueso del norte del río Colorado a la Patagonia no se siente en las góndolas y ni en la descarga que se hace un par de veces en la semana, en la mayoría de los casos.

La noticia se conoció el miércoles por la noche y hacer referencia a la decisión de la jueza jueza Mariel Borruto que frenó por 30 días la resolución 460/2025 del Senasa que autorizaba el ingreso de asado con hueso a la Patagonia proveniente del norte del río Colorado.

Las mayores dudas en las tres carnicerías de Roca era si la definición de la jueza fueguina tiene impacto concreto en el Alto Valle. Hasta este mediodía los carniceros consultados no habían recibido noticias de aumentos en los valores o caída en la provisión de plancha de asado proveniente del norte del río Colorado.

«Hasta ahora no tenemos ningún cambio en los precios ni nos avisaron de futuros aumentos», indicaron desde un comercio de la avenida Roca, a metros de Artigas.

Lo que sí dejaron claro los carniceros consultados que pese a su precio el asado de La Pampa que llega a Alto Valle no tiene la aceptación que tiene el corte local, que viene principalmente del Valle Medio de Río Negro.

Las características del asado que llega desde La Pampa corresponde a animales de mayor tamaño y edad que los de Río Negro. Eso influye en la terneza y la cantidad de grasa que tiene la carne que llega desde el norte del río Colorado.

Esto se evidencia en que un costillar de La Pampa tiene entre 13 y 14 kilos y un costillar de Río Negro entre 9 y 10 kilos de pesos.

Lo que se advirtió desde una carnicería de Roca es que hubo un 2% de aumento en el valor de la carne durante la semana pasada.

Qué dice el fallo de la jueza de Tierra del Fuego

La jueza Mariel Borruto, a cargo del Juzgado Federal de Río Grande, Tierra del Fuego, decidió dar lugar al reclamo de la Asociación Rural de esa provincia, aceptando la medida cautelar y suspendiendo por treinta días los alcances de la Resolución 460/2025 dictada por Senasa, en la que se flexibiliza el ingreso de carne con hueso desde el norte de la Patagonia hacia el sur.

La medida se conoce luego de la judicialización de la decisión que, según entienden los productores ganaderos de la Patagonia, los perjudica.



Hasta la publicación de la resolución 460, no se permitía el ingreso de carne con hueso basado esto en una cuestión sanitaria.



Al sur del río Colorado, Argentina tiene sus rodeos bovinos libres de aftosa sin vacunación, a diferencia de lo que sucede en el norte, donde el estatus de libre de aftosa se logra con vacunación.