Edith Hermida renunció al programa de Santiago del Moro y él reveló qué le había advertido: “No vas a poder”

Edith Hermida dejará El Club del Moro después de más de dos años en el ciclo de La 100. Su incorporación a MasterChef Celebrity terminó siendo determinante para reorganizar su agenda y Santiago del Moro reveló qué le había anticipado cuando supo que participaría del reality.

La llegada de Edith Hermida a MasterChef Celebrity provocó un cambio importante en su agenda laboral. La conductora decidió renunciar a El Club del Moro, el programa que Santiago del Moro encabeza cada mañana en La 100, ante la dificultad de compatibilizar la radio con las extensas grabaciones del reality y su trabajo nocturno en Bendita.

Hermida forma parte del ciclo radial desde comienzos de 2024 y su última participación está prevista para este viernes 18 de septiembre. La decisión no habría estado vinculada con ningún conflicto con Del Moro, sino con la cantidad de horas que demandarán sus nuevos compromisos.

Por qué Edith Hermida decidió dejar la radio de Santiago del Moro

El principal problema era el horario. El Club del Moro se emite de lunes a viernes de 5.30 a 10, lo que obliga a sus integrantes a comenzar el día de madrugada.

A eso se suma que Hermida continúa al frente de Bendita, por El Nueve, y ahora deberá afrontar las grabaciones de MasterChef Celebrity, donde fue confirmada como una de las participantes de la nueva temporada.

Según informó PrimiciasYa, las jornadas de grabación del certamen gastronómico pueden extenderse durante ocho o nueve horas, una exigencia difícil de combinar con la televisión nocturna y la radio a primera hora de la mañana.

La propia Hermida reconoció que no fue una decisión sencilla, aunque la posibilidad de regresar al programa en otro momento quedó abierta.

La advertencia que Santiago del Moro le hizo a Edith Hermida

Después de conocerse la salida, Santiago del Moro contó que ya había imaginado que sostener todos los trabajos sería complicado.

En una entrevista con LAM, el conductor reveló que habló con Hermida cuando supo que había acordado su participación en MasterChef Celebrity. Fue entonces cuando le anticipó: “No vas a poder hacer todo”.

Del Moro conoce bien la dinámica del programa gastronómico porque estuvo al frente de sus primeras temporadas. Por eso le explicó que las grabaciones podían ocupar prácticamente una jornada laboral completa.

El conductor también se refirió con humor al desgaste que implica hacer radio desde tan temprano y definió el trabajo matutino como “un karma que uno está pagando en vida”.

Así, lejos de tratarse de una pelea entre ambos, la salida aparece vinculada a una incompatibilidad de horarios: Hermida necesitaba liberar sus mañanas para afrontar la nueva etapa televisiva.

Quién ocupará el lugar de Edith Hermida en El Club del Moro

Sobre su reemplazo surgieron en las últimas horas dos versiones diferentes. PrimiciasYa señaló que Santiago del Moro mencionó a Daniela De Lucía, exparticipante de Gran Hermano Generación Dorada, para ocupar la vacante.

Sin embargo, otros medios, entre ellos LA NACION y Ciudad Magazine, informaron que Catherine Fulop volverá a participar del programa algunos días de la semana, de acuerdo con su disponibilidad.

Lo que sí está confirmado es que Hermida concentra ahora sus energías en MasterChef Celebrity, sin abandonar Bendita. Su salida de la radio le permitirá evitar una rutina que combinaba madrugadas, largas jornadas de grabación y televisión durante la noche.