Catriel y la Universidad Nacional del Comahue suman una nueva oferta académica en el área de la salud

La tecnicatura será gratuita y tendrá una duración de dos años: Foto: municipio de Catriel.

Catriel dio este jueves un paso que cambia su mapa educativo, la ciudad contará por primera vez con una carrera universitaria en el área de la salud, tras la firma del convenio con la Universidad Nacional del Comahue para iniciar la Tecnicatura en Emergencias Sanitarias que tendrá una duración de dos años.

Durante la presentación se destacó que el lanzamiento de esta tecnicatura es la primera piedra del futuro Centro Regional de Estudios Superiores que la gestión municipal proyecta instalar en la ciudad. El objetivo es consolidar a Catriel como un polo universitario para toda la región.

El acto tuvo lugar en el Punto Digital y reunió a autoridades locales, representantes de la comunidad educativa y vecinos interesados en conocer cómo se pondrá en marcha la nueva propuesta. La Decana de la Facultad de Ciencias Médicas, Silvia Ávila, encabezó la comitiva de la UNCo.

Foto: municipio de Catriel.

Los detalles de nueva carrera universitaria en Catriel: cómo inscribirse

La tecnicatura tendrá una duración de dos años y medio y estará orientada a fortalecer la preparación de personal en un área crítica del sistema sanitario. Es la primera vez que Catriel accede a un trayecto universitario en esta especialidad.

En diciembre y enero se abrirá una preinscripción voluntaria destinada a toda persona interesada en cursar. Será el paso previo al proceso formal que llevará adelante la Universidad.

En febrero, la Universidad Nacional del Comahue habilitará la inscripción definitiva de estudiantes y el llamado a concurso para docentes. Para acompañar el trámite online, la Municipalidad ofrecerá asistencia personalizada en el Punto Digital.

La tecnicatura en Emergencias Sanitarias será gratuita

El municipio asumirá la totalidad del financiamiento para que la carrera sea gratuita: infraestructura, conectividad, equipamiento y personal serán aportados localmente. Salzotto señaló que este avance “saldará una deuda histórica en materia de formación sanitaria”.

Además, remarcó que la iniciativa refleja “un compromiso profundo del Estado municipal con la salud y con las oportunidades educativas de nuestra comunidad”. También, hizo hincapié en que la decisión se sostiene aun en un contexto de recortes a la educación superior pública.

La Decana Ávila celebró la apertura y anticipó que se proyecta sumar más propuestas en los próximos años. Sostuvo que el desembarco de carreras universitarias genera transformaciones directas, desde empleo calificado hasta crecimiento económico local.

También valoró el esfuerzo presupuestario del municipio, señalando que sin recursos nacionales la continuidad de estos programas depende de decisiones políticas locales que prioricen la formación profesional.