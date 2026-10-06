Salvador Di Stéfano con Diario RÍO NEGRO: «No veo al empresariado consustanciado con el plan económico» tras su paso por Neuquén

El economista Salvador Di Stéfano dejó Neuquén con un mensaje para las pymes que pueden crecer de la mano de Vaca Muerta: para subirse al negocio, el desafío es ordenar sus números, ganar capital y animarse a asociarse. En una entrevista exclusiva con Río Negro Radio, también habló de la Ruta 151, la inflación, la reforma laboral, el dólar, el riesgo país y las elecciones de 2027.

La entrevista fue en La Mano Invisible, el programa que conducen Diego Penizzotto y José Luis Echeverría, luego de que el economista participara de la jornada «Finanzas y Energía Norpatagónica», organizada por Bizion Escuela de Negocios, Cluster Vaca Muerta y el Centro PyME-ADENEU.

Qué necesitan las pymes de Neuquén para crecer con Vaca Muerta, según Di Stéfano

«No veo al empresariado consustanciado con el plan económico«, afirmó Di Stéfano. Y lo explicó con un ejemplo de gestión: «Cuando le preguntás a un empresario cuánto tiene de capital en la empresa, no sabe; cuando le preguntás por el flujo de fondos, no sabe».

Según su diagnóstico, hay un empresariado «muy encerrado en su posición», poco dispuesto a mostrar los números y a trabajar con su contador o con sus gerentes comercial y financiero. También señaló «un atraso en el tema financiero muy alto» y que no ve a las empresas locales trabajando en una bolsa regional para financiarse.

El contraste, dijo, está en las operadoras. YPF y Vista «están invirtiendo un montón» y, a su juicio, van a tener que darles una mano a sus proveedores, porque la pyme «no está preparada, no tiene la dotación de capital para enfrentar el momento económico».

Para Di Stéfano, en lugar de un diagnóstico de lo que le pasa, hoy hay «una pyme enojada con la situación económica». Lo explicó con una imagen: «Yo no me puedo enojar con mi gordura, tengo que comprarme un traje más grande».

Su receta es que las pymes se asocien. «Para jugar el partido de Vaca Muerta van a tener que tener más capital», sostuvo. Y propuso transparentar balances: «Vos mostrás tu balance, yo muestro el mío y juntos hacemos una nueva empresa».

Al principio de la entrevista había explicado por qué ese desarrollo no es solo neuquino. Vaca Muerta demanda caños que atraviesan varias provincias, un puerto en Punta Colorada, insumos de Córdoba y Santa Fe y arena de Entre Ríos, y cada eslabón genera trabajo, desde el camionero que la transporta hasta los comercios de la ruta.

Ruta 151: la propuesta de Di Stéfano para financiarla con un peaje a los camiones de Vaca Muerta

Sobre la Ruta 151, principal acceso a Vaca Muerta, Di Stéfano retomó lo que había planteado en la charla previa: que en las cuentas públicas «no entra una bala más» porque el 95% del gasto es social.

Para él, el Estado y el negocio son «dos cosas distintas». Si el Estado no tiene capital para la obra, «lo tendrá que hacer lo privado», y la ruta la tiene que pagar quien la usa, con un peaje.

Entre la ruta y los jubilados, eligió a los jubilados. «Son 10 millones de personas nuestros viejos», recordó. Y cerró: «Doña Rosa no anda en auto por la ruta de Vaca Muerta, entonces que la pague el camión que gana plata con Vaca Muerta«.

Ante la objeción de que la plata para las rutas ya existe, porque se paga con el impuesto a los combustibles, Di Stéfano reconoció que «se gasta esa plata» en otra cosa y describió un escenario de «manta corta»: o se suben impuestos o se baja lo que cobran los jubilados, y él no propone ninguna de las dos.

Inflación, reforma laboral y tributaria: qué falta para consolidar el plan, según Di Stéfano

Di Stéfano, afín al programa económico del Gobierno, planteó una mirada propia en dos temas. El primero fue la inflación. La semana pasada, en el coloquio de IDEA, Milei había dicho que la inflación ya sería cero si no le hubieran hecho «siete golpes de Estado».

«La inflación es un fenómeno monetario», sostuvo el analista al ser consultado por esa frase. Y sobre los golpes de Estado: «Ese es el problema de él, preguntáselo a él».

Para Di Stéfano, la inflación no perfora el piso del 2% porque el Gobierno todavía tiene que seguir quitando subsidios a las tarifas. A eso sumó la suba del gasoil, que pega más fuerte en el interior: «Para los gauchitos del interior, que tenemos que viajar, es mucha plata».

El segundo punto fue la reforma laboral. «La laboral fue una joda, no fue reforma», aseguró. Su argumento es que el país sigue lleno de cuentapropistas: «Este es el país de los monotributistas».

Reconoció, de todos modos, que la informalidad hoy funciona como amortiguador. Sin ella, estimó, el desempleo sería del 20%, aunque es «muy nociva para la recaudación». Y aclaró que «la gente merece tener ART, obra social» y estar en blanco.

La que considera urgente es la reforma tributaria, incluidas las provincias, por el peso de Ingresos Brutos sobre los comercios. Su orden ideal: primero la laboral, después la impositiva y por último la previsional. «Estábamos en el quinto subsuelo, no vamos a salir rápido», advirtió.

En la entrevista, Di Stéfano también habló del dólar y la compra de divisas para atesorar, del riesgo país y la tasa de Estados Unidos, de la situación de los comercios y de lo que espera para las elecciones de 2027. La entrevista completa puede verse en el canal de YouTube de RN Radio Streaming.