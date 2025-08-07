Cierre de alianzas frenético este jueves: cómo quedó el mapa político de cara a las elecciones 2025

En una jornada marcada por negociaciones contrarreloj y llamados de última hora, poco a poco se fueron dando a conocer en los distintas provincias los espacios políticos que participarán, en forma de alianza, en estas elecciones legislativas nacionales. En Río Negro, por ejemplo, quienes conformaron su plataforma casi sobre el límite del plazo para hacerlo fueron los dirigentes del PJ provincial, con la instauración de Fuerza Patria.

Los acuerdos de La Libertad Avanza para las elecciones 2025

Si se pone la mirada en La Libertad Avanza, de acuerdo a La Nación, el oficialismo del presidente Javier Milei sellaba esta noche de jueves varios acuerdos electorales, algunos de ellos con gobernadores que mantienen buena sintonía con la Casa Rosada.

El espacio libertario pactó para competir en conjunto con al menos cuatro mandatarios provinciales, como Alfredo Cornejo de Mendoza, Leandeo Zdero de Chaco, Jorge Macri de Caba y Rogelio Frigerio de Entre Ríos, en este último caso con negociones prolongadas hasta bien transitada la semana en curso.

Además, el partido del presidente tenía acuerdos con el PRO en otros cuantos distritos, como la provincia de Buenos Aires y la Capital Federal, formalmente refrendado esta noche por la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, y el titular del partido amarillo, Mauricio Macri.

Ambos sectores también habían alcanzado entendimientos en Tucumán, donde el PRO está intervenido, Misiones, La Pampa y como informó este medio anoche, en la provincia de Río Negro, que además, elegirá senadores en octubre.

Sin embargo, en otras provincias de mayor caudal electoral en votos, el oficialismo pensaba hasta el momento competir en soledad. Eso ocurría en Santa Fe y Córdoba.

El PJ apuesta a Fuerza Patria: en qué provincias no irá en alianza

En la oposición, el PJ también afrontaba una jornada de negociaciones. Según Infobae, el partido competirá con la alianza Fuerza Patria en 14 provincias. Neuquén y Río Negro aparecen en esa lista.

En cambio, el peronismo aparecía compitiendo con un sello provincial en Formosa, Tucumán, La Rioja, San Juan, San Luis, Mendoza, Chubut, Santa Cruz, Entre Ríos y La Pampa, mayormente por diferencias internas.

La coalición justicialista sí se presentará en distritos fundamentales de cara a los comicios que juzgarán, en especial, la primera mitad de la presidencia libertaria. La principal muestra de ello es la provincia de Buenos Aires, donde la estrategia de alianza se repetirá tanto en la votación local de septiembre como en la nacional de octubre.

Entre los nombres más resonantes afuera de ese frente, está el de Juan Grabois, quien hasta última hora mantenía la idea de presentar una lista por separado, posiblemente en territorio bonaerense.

Elecciones 2025: Radicales y gobernadores, juntos en Capital Federal

Hacia el centro del espectro político, una de las novedades este jueves fue el acuerdo que cerraron los radicales Martín Lousteau y Facundo Manes para competir como candidatos nacionales el próximo 26 de octubre.

De acuerdo a Noticias Argentinas, el exministro de Economía irá primero en la lista de Diputados, mientras que el neurólogo liderará la boleta para el Senado.

Su pacto va en línea con la propuesta que en otros distritos será llevada adelante por los gobernadores que, días atrás, presentaron «Grito Federal». En ese lote se ubican jefes de Estados provinciales como Ignacio Torres de Chubut, Martín Llaryora de Córdoba, Carlos Sadir de Jujuy, Claudio Vidal de Santa Cruz y Maximiliano Pullaro de Santa Fe.