Cerrado los plazos, cuántos y cuáles son los municipios que votarán en abril con la Provincia

Ya 23 municipios convocaron a renovar sus autoridades locales.

Roca abrirá el turno electoral del 2023, con sus comicios programados para el 12 de marzo.

Ayer finalizó el plazo para votar el domingo 16 de abril, en simultánea con las elecciones provinciales. Según un repaso inicial, 22 municipios fijaron sus comicios de renovación local para esa jornada.

La mayoría están enrolados en Juntos Somos Río Negro pero, además, se sumaron cuatro gobiernos del Frente de Todos, a partir del entendimiento logrado por la conducción del Justicialismo con el ex gobernador Alberto Weretilneck.

Dos intendencias radicales también se incorporaron al esquema provincial, vinculados a la confluencia partidaria con JSRN.

La negociación y los 15 municipios de JSRN

Cada municipio ingresa en la definición de sus candidaturas. En algunos casos, esta tarea no será nada sencilla. Ocurre que deberán intentar -como siempre- los consensos internos pero, ahora, se agregan la evaluación de las coincidencias generales con la UCR y el PJ.

En Los Menucos, el presidente de JSRN, Alberto Weretineck pregonó extender su idea del “Gran Acuerdo” a los municipios y le solicitó apertura máxima a los jefes locales.

Quince municipios gobernados por JSRN llamaron para votar en el tercer domingo de abril. Ellos son Cipolletti, Viedma, Regina, Catriel, San Antonio, El Bolsón, Fernández Oro, Allen, Choele Choel, Luis Beltran, Comallo, Cordero, Los Menucos, Mainque y Pilcaniyeu.

Solamente cuatro municipios del oficialismo provincial no renovarán en abril.

Bariloche y Río Colorado tienen fechas establecidas por sus ordenanzas mientras que, aún la pretensión, Maquinchao no se incluyó porque JSRN no disponía de los votos suficientes para formalizar el llamado en el Concejo Deliberante. En cambio, Dina Huapi sorprendió y no convocó,a pesar de que la dirigencia oficialista registraba inicialmente a ese municipio en la estrategia de unificar el esfuerzo en la contienda provincial.

El llamado de siete aliados

Los otros siete intendentes convocantes son viejos o nuevos aliados de JSRN, empezando por los radicales Hugo Funes y Víctor Mansilla que sumaron a Chimpay y Darwin, y el socialista Nelson Quinteros, que incorporó a Ramos Mexia.

Producto del acuerdo de JSRN con el PJ, cuatro jefes de esta fuerza también fijaron sus elecciones con la Provincia, a partir de compromisos de Weretilneck que no confrontará en esas localidades con candidaturas para las jefaturas municipales y, todavía, queda resolver si hay integración o listas separadas para concejales. El presidente del PJ, Sergio Hernández lideró ese alineamiento y convocó en Lamarque, seguido por Héctor Leineker, Luis Ivancich y Claudia Montanaro, con Conesa, Godoy y Cervantes, respectivamente