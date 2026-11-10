DLS Archer suma un nuevo equipo en Vaca Muerta de la mano de Vista

La petrolera continúa agrandando su programa de desarrollo en la roca con tecnología de accionamiento eléctrico de última generación. Foto gentileza.

La actividad no convencional en la Cuenca Neuquina sigue asegurando infraestructura clave mediante contratos de largo plazo. En este caso, la petrolera comandada por Miguel Galuccio cerró una alianza estratégica con la firma de servicios DLS para potenciar su esquema de perforación en los bloques shale que opera en el país.

El entendimiento contempla un período inicial de dos años, al cual se le suma una opción de prórroga por un año adicional. De acuerdo con los registros comunicados a los mercados financieros, el volumen económico global del acuerdo se ubica en una franja estimada entre los 35 y los 40 millones de dólares.

Como eje operativo del pacto, las partes determinaron la asignación de la unidad DLS-156 para cumplir con las exigencias del programa de desarrollo. Se trata de un equipo dotado con tecnología de accionamiento eléctrico (tipo AC), diseñado específicamente para optimizar el rendimiento y recortar los tiempos operativos en la perforación de pozos.

Desde DLS valoraron la incorporación de la operadora a su cartera de clientes. El vicepresidente de Land Drilling de la compañía de servicios subrayó que el despliegue de esta tecnología ratifica la confianza depositada por las principales empresas del sector en su capacidad técnica y de ejecución.

Este movimiento comercial se inscribe en una tendencia más amplia de contratos plurianuales que dominan la escena hidrocarburífera local. Ante una demanda sostenida de equipos, las operadoras priorizan la contratación de unidades de alta especificación para garantizar previsibilidad y acelerar los tiempos de desarrollo en los yacimientos.

Para la compañía proveedora, este convenio consolida una racha de importantes anuncios comerciales concretados en los últimos meses. La empresa viene de abrochar vínculos de largo aliento con otros grandes actores de la cuenca, incluyendo acuerdos plurianuales para operar flotas extendidas y tecnología de perforación con presión controlada (MPD).

La necesidad de contar con activos automatizados y sistemas de alta movilidad responde a la exigencia técnica de los bloques no convencionales actuales. Reducir los tiempos muertos entre un pozo y otro dentro de un mismo pad se convirtió en una prioridad para contener los costos operativos por cada locación perforada.

Con este nuevo eslabón en su cadena logística, la petrolera afianza su estrategia de crecimiento para seguir escalando su producción de hidrocarburos. Del lado de los proveedores, la llegada de este equipo ratifica el rol central que la tecnología aplicada cumple en la nueva fase de madurez que atraviesa el principal yacimiento del país.