WhatsApp: las cinco señales que pueden indicar que alguien intenta entrar a tu cuenta y cómo protegerla

WhatsApp es una de las aplicaciones de mensajería más utilizadas en Argentina, pero también se convirtió en una herramienta frecuente para los ciberdelincuentes que buscan acceder a cuentas personales, hacerse pasar por otras personas y cometer estafas.

Muchas veces, los intentos de robo comienzan con situaciones aparentemente inofensivas: un mensaje que solicita un código, una llamada de un supuesto representante de una empresa o una notificación que el usuario no esperaba recibir.

Por eso, reconocer las primeras señales de un posible intento de acceso no autorizado puede ser fundamental para proteger conversaciones, contactos y datos personales.

Las cinco señales de WhatsApp que no conviene ignorar

1. Recibís un código de verificación que nunca solicitaste

Una de las señales más frecuentes es la llegada de un SMS o una notificación con un código de seis dígitos para registrar WhatsApp.

Si no intentaste iniciar sesión ni cambiar de teléfono, es posible que otra persona esté intentando registrar tu número.

Nunca compartas ese código, incluso si quien lo solicita asegura ser un familiar, un amigo o un representante de WhatsApp.

2. Un contacto te pide un código con una excusa urgente

Otra modalidad habitual consiste en hacerse pasar por una persona conocida y solicitar un código que supuestamente llegó por error.

Los delincuentes pueden utilizar cuentas previamente comprometidas para generar confianza y convencer a sus víctimas.

WhatsApp no necesita que compartas tus códigos de verificación con otras personas. Si recibís un pedido de este tipo, verificá la identidad del remitente por otra vía.

3. Aparecen dispositivos vinculados que no reconocés

WhatsApp permite utilizar una misma cuenta en distintos dispositivos, como computadoras y otros teléfonos.

Sin embargo, si aparece una sesión vinculada que no reconocés, podría indicar que alguien obtuvo acceso a tu cuenta.

Para revisarlo:

Abrí WhatsApp.

Ingresá a Configuración o Ajustes .

. Seleccioná Dispositivos vinculados .

. Revisá las sesiones activas.

Cerrá cualquier sesión que no reconozcas.

4. WhatsApp se cierra y te informa que tu número fue registrado en otro teléfono

Esta es una de las señales más importantes.

Si la aplicación informa que tu número fue registrado en otro dispositivo y no realizaste ese procedimiento, es posible que otra persona haya conseguido registrar tu cuenta.

En ese caso, intentá volver a registrar tu número inmediatamente utilizando el código de verificación recibido por SMS o llamada.

Si aparece un PIN de verificación en dos pasos que no configuraste, seguí las instrucciones oficiales de recuperación.

5. Tus contactos reciben mensajes extraños que no enviaste

Si familiares o amigos te avisan que recibieron pedidos de dinero, enlaces sospechosos o mensajes inusuales desde tu cuenta, es importante actuar rápidamente.

Esto puede indicar que alguien accedió a una sesión o está utilizando tu identidad para intentar cometer una estafa.

Advertí a tus contactos y pediles que no transfieran dinero ni compartan información personal hasta que puedas verificar lo ocurrido.

Cómo activar la verificación en dos pasos de WhatsApp

Una de las medidas más importantes para proteger la cuenta es activar la verificación en dos pasos, que incorpora un PIN adicional de seguridad.

Para hacerlo:

Abrí WhatsApp y entrá en Configuración o Ajustes. Seleccioná Cuenta. Ingresá a Verificación en dos pasos. Elegí Activar y configurá un PIN de seis dígitos. Agregá una dirección de correo electrónico de recuperación.

Esta herramienta dificulta que otra persona pueda registrar tu número, incluso si consigue el código enviado por SMS.

Qué hacer si te robaron la cuenta de WhatsApp

Si sospechás que alguien consiguió acceder a tu cuenta, lo primero es intentar recuperarla mediante el procedimiento oficial de registro.

Al volver a registrar correctamente tu número con el código de seis dígitos, se cierra la sesión de quien lo haya registrado en otro teléfono.

También es recomendable revisar los dispositivos vinculados, advertir a los contactos y reforzar la seguridad del correo electrónico asociado.

Si hubo pedidos de dinero o transferencias fraudulentas, conservá las pruebas y realizá la denuncia correspondiente.

El error más común que facilita las estafas por WhatsApp

Uno de los errores más frecuentes es confiar en mensajes que generan urgencia o miedo.

Los estafadores suelen utilizar frases relacionadas con supuestos problemas de seguridad, premios, entregas pendientes o bloqueos de cuentas para conseguir que las personas actúen sin verificar la información.

La regla más importante es sencilla: nunca compartir códigos de verificación ni PIN, y desconfiar de cualquier solicitud inesperada de datos personales.

Con unos pocos minutos de configuración y atención a estas señales, es posible reducir considerablemente el riesgo de perder el acceso a WhatsApp o convertirse en víctima de una estafa digital.

Las nuevas herramientas de seguridad que incorporó WhatsApp en 2026

WhatsApp reforzó sus herramientas de protección frente al robo de cuentas. Entre las novedades se encuentra la posibilidad de utilizar una contraseña más robusta para la verificación en dos pasos, en reemplazo del tradicional PIN de seis dígitos.

Además, la aplicación incorporó advertencias para detectar solicitudes sospechosas de vinculación de dispositivos, una modalidad utilizada por estafadores para acceder a cuentas ajenas mediante códigos QR o códigos de vinculación.

Otra alternativa de seguridad son las claves de acceso o passkeys, que permiten verificar la identidad mediante huella digital, reconocimiento facial o el sistema de desbloqueo del teléfono.

Estas funciones pueden variar según la versión de WhatsApp y su disponibilidad en cada dispositivo.