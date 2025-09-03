Cervantes reclama al PAMI mejoras en servicios y atención de la oficina local

La intendenta Claudia Montanaro reclamó oficialmente al director ejecutivo local de PAMI, Juan Ignacio Viñals, por las deficiencias en la atención de la oficina de Cervantes, que hoy «deja a muchos afiliados sin el servicio que necesitan».

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, Montanaro explicó que la problemática se evidencia principalmente por los reclamos de los centros de jubilados, cuyos afiliados se encuentran con la oficina cerrada varias veces a la semana o con demoras en la atención por la desactualización del equipamiento tecnológico y la falta de insumos, entre otros problemas.

«Es importante aclarar que la situación de la entidad no es por mala predisposición del personal que allí trabaja, sino que por el desguace que se ha realizado en la Obra social«, indicaron desde el municipio.

La jefa comunal recordó que, durante la inauguración del lugar en 2023, el municipio se comprometió a cubrir los gastos de servicios básicos como luz, gas y agua. Sin embargo, la oficina tuvo un cierre temporal “cuando asumió el actual gobierno” y luego reabrió con un esquema reducido, funcionando sólo dos veces por semana. “No era lo ideal, pero entendimos la situación y al menos logramos mantener el servicio activo”, afirmó Montanaro.

La oficina abría los martes y jueves. (Foto: Gentileza)

Actualmente la oficina se encuentra sin personal, «la información que tenemos es que la persona que venía no va a venir más, por lo tanto, estamos a la espera de ver si nombran a otra persona para venir«, señaló Montanaro y agregó que “la persona venía desde Roca y la veíamos ir y venir atendiendo con un cuadernito. No queremos minimizar su trabajo, que es muy valorable y lo agradecemos, pero es la metodología de desmantelamiento que el gobierno nacional utiliza en oficinas ubicadas en localidades pequeñas o del interior profundo”.

Además, advirtió que no funcionan los sistemas, hay problemas de conectividad, las computadoras «no funcionan» y no cuentan con escáneres.

Según la intendenta, la reducción del horario de atención y el equipamiento obsoleto impacta en los tiempos de trámite: lo que en Roca se resuelve en 24 o 48 horas, en Cervantes puede demorar más de 72 horas.

«El servicio está haciendo malo porque es muy tardío. Estamos hablando de la salud de nuestros abuelos, que primero cobran una jubilación que es mínima y bochornosa. Parece que hay afiliados de primera y de segunda», Claudia Montanaro, intendenta de Cervantes.

Montanaro también señaló que, frente a esta situación, muchos adultos mayores deben trasladarse a localidades cercanas para completar sus trámites. “Un taxi desde Cervantes a General Roca, que son entre 17 y 18 km, cuesta 80.000 pesos. Un colectivo normal sale 2.500 pesos y la vuelta 5.000, mientras que para un jubilado con descuento, el viaje cuesta 2.000 pesos”, detalló.

Finalmente, la intendenta aseguró que ya se envió un pedido de explicaciones a PAMI. “No estamos hablando de contratar más personal ni de alquilar un local, sino de que funcione Internet y haya una computadora operativa”, concluyó Montanaro.

Este medio se comunicó con Pami pero hasta el momento de la publicación no obtuvo respuestas.