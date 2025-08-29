Anses activará descuentos de hasta 20% para jubilados: cómo acceder en septiembre 2025

El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Capital Humano, anunció el lanzamiento del programa “Beneficios Anses”, que entrará en vigencia a partir de septiembre 2025 con el objetivo de mejorar el poder de compra de más de 7 millones de jubilados y pensionados en todo el país. Acá te dejamos los detalles.

“Beneficios Anses” y el adicional para clientes del Banco Nación

“Beneficios Anses” ofrece descuentos a jubilados y pensionados en las principales cadenas de supermercados, con una base de 10% de descuento sin tope de reintegro en compras generales. Adicionalmente, algunos comercios extenderán el beneficio al 20% en artículos de perfumería y limpieza.

El objetivo es impulsar el consumo y generar un círculo virtuoso sin costo para el Estado. Gracias a un convenio específico con el Banco Nación, los jubilados y pensionados que cobren sus haberes en esa entidad podrán acceder a dos beneficios extra:

Reintegro extra del 5%: se aplicará sobre las compras abonadas con tarjetas de débito o crédito a través de BNA+ MODO en los supermercados adheridos. Este beneficio tendrá un tope de reintegro de $20.000 mensuales.

Intereses sobre el saldo en cuenta: el banco pagará una remuneración diaria con una Tasa Nominal Anual (TNA) del 32% sobre el saldo que los beneficiarios tengan en sus cuentas, con un tope de hasta $500.000.

“Beneficios Anses” en septiembre 2025: los descuentos por supermercados

Las condiciones y los topes de los “Beneficios Anses” en septiembre 2025 pueden variar según el comercio:

Disco, Jumbo y Vea: 10% de descuento en todos los rubros y 20% en perfumería y limpieza, sin tope de reintegro.

Coto y La Anónima: 10% de descuento en todos los rubros, sin tope de reintegro.

Josimar: 15% de descuento en todos los rubros, sin tope de reintegro.

Carrefour: 10% de descuento en todos los rubros, con un tope de $35.000.

Supermercados adheridos al beneficio BNA: Carrefour, Chango Mas, Coto, Josimar, La Anónima, Disco, Jumbo y Vea.

Es importante destacar que los descuentos generales no son acumulables con otras promociones y excluyen las categorías de carnes, electrodomésticos y marcas seleccionadas.

NA