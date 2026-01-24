Chapelco 2026: Neuquén lanza venta anticipada con 12 cuotas sin interés y tarifas exclusivas para residentes

El gobierno de Neuquén oficializó hoy 24 de enero la preventa exclusiva de la temporada invernal 2026 para el Cerro Chapelco. La iniciativa apunta a fomentar el turismo de cercanía y para eso ofrecen financiación dehasta 12 cuotas sin interés con el BPN y tarifas diferenciales congeladas para residentes de la provincia y de San Martín de los Andes.

En San Martín de los Andes, que en la primera quincena de enero registró una ocupación del 80% en las cabañas, hoteles y otros hospedajes habilitados, se anunció que se abrirá el abanico de posibilidades para que los neuquinos disfruten de la nieve en el Cerro Chapelco.

Tarifas y requisitos de residencia

Lo que pondrá en marcha la administración de Rolando Figueroa es una línea del Banco de la provincia del Neuquén (BPN) exclusiva para quienes residen en la provincia. No obstante, habrá un beneficio aún mayor para quienes son directamente locales.

En números $59.000 es el precio que tendrá el pase para residentes de otras ciudades o localidades de la provincia.

En efecto, el valor diario final del pase para quienes residen en San Martín de los Andes, será de 49.000 pesos, mientras que para aquellos que residen en otras ciudades o localidades de la provincia, será de 59.000 pesos. La línea es para clientes de la entidad crediticia a la que se hizo mención; y los beneficiarios deberán acreditar, al menos, seis meses de residencia a la fecha de la adquisición del pase.

Modalidad «flexi» y financiación

Durante el anuncio que realizaron la ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, Leticia Esteves; el presidente del BPN, Gabriel Bosco y el intendente de San Martín, Carlos Saloniti, se indicó que se podrán adquirir tres tipos de productos consistentes en pases de 7, 14 y 30 días, todos bajo la modalidad flexi, los que serán válidos únicamente para la temporada invernal 2026. Flexi no es otra cosa que flexible. Y no incluye la tarifa de la tarjeta de proximidad porta pase.

Los pases se podrán adquirir en 1 pago, o en 3, 6 o 12 cuotas sin interés. (Foto: gentileza)

Quienes adquieran dicho producto, podrán abonar en 1 pago, o en 3, 6 o 12 cuotas sin interés. Y la vigencia será de 30 días corridos desde el preciso momento en que se implemente la promoción; al tiempo que la entrega de los pases será de forma presencial, previa validación de la residencia.

Tecnología de reconocimiento facial y retiro de pases

Al momento de la entrega deberán presentarse todos aquellos que vayan a hacer uso de los pases a fin de registrar sus datos biométricos, ya que la validación de la identidad al momento de uso de los pases en el Centro de Esquí será mediante la modalidad Face ID (reconocimiento facial).

Al momento del retiro deberá presentarse la tarjeta de crédito original con la que se realizó la compra. En tanto que las fechas y puntos de retiro de los pases se anunciarán en la web www.cerrochapelco.com.ar una vez finalizada la presente promoción.

Esta estrategia de planificación anticipada busca capitalizar el buen momento del sector, consolidando al turismo como la segunda actividad de la administración provincial. El lanzamiento del plan invernal se da en un contexto de crecimiento: Neuquén cerró la primera quincena de enero con un 75% de ocupación promedio, lo que representa un incremento interanual del 7%, una tendencia alcista que el Gobierno intenta proyectar ahora hacia la temporada de nieve.