Fiesta de la Confluencia 2026 en Neuquén: cómo comprar las entradas en cuotas y con qué tarjetas
Para quienes buscan acceder al sector preferencial y no cuentan con el beneficio de "buen contribuyente", ya están a la venta los pases diarios. Los bancos que ofrecen financiación y los puntos de venta oficiales.
A pocos días del inicio de la Fiesta de la Confluencia 2026, la demanda de entradas para el sector preferencial sigue creciendo. Si bien el acceso general es libre y gratuito, el municipio habilitó una tanda de entradas pagas para aquellos turistas o vecinos que quieran asegurar su lugar cerca del escenario mayor.
Te detallamos los precios, las tarjetas que ofrecen cuotas y cómo realizar la compra de forma segura.
Precios de las entradas y puntos de venta para la Fiesta de la Confluencia en Neuquén
Las entradas se venden únicamente a través del sitio oficial entradauno.com. Es importante recordar que no hay puntos de venta físicos en el centro de la ciudad para evitar estafas y reventas.
- Pase diario: El valor por jornada es de $15.000 (más costo de servicio).
- Pack por los 4 días: Existe un abono promocional para quienes quieran asistir a todas las noches del festival.
Para esta edición, se cerraron acuerdos con entidades bancarias para facilitar el acceso al sector VIP:
- Banco Provincia del Neuquén (BPN): Es la entidad con mayores beneficios. Con las tarjetas de crédito Confiable, Visa y Mastercard del BPN, se pueden adquirir las entradas en 3 cuotas sin interés.
- Otras tarjetas: Para el resto de los bancos (Visa, Mastercard, Amex), la plataforma Entrada Uno permite el pago en cuotas, aunque con el recargo financiero correspondiente según el plan elegido.
- Billeteras virtuales: Se puede pagar con el saldo de Mercado Pago o mediante transferencia bancaria a través de la plataforma de pago.
¿Cómo recibir las entradas?
Al igual que con el beneficio de buen contribuyente, la Fiesta de la Confluencia 2026 apuesta a la digitalización total:
- Una vez confirmada la compra, las entradas no se retiran físicamente.
- Te llegará un mail de confirmación y los tickets aparecerán cargados en la App Quentro.
- En el ingreso a la Isla 132 (acceso preferencial), deberás mostrar el código QR desde la aplicación en tu celular.
