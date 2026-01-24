ESCUCHÁ RN RADIO
Fiesta de la Confluencia 2026 en Neuquén: cómo comprar las entradas en cuotas y con qué tarjetas

Para quienes buscan acceder al sector preferencial y no cuentan con el beneficio de "buen contribuyente", ya están a la venta los pases diarios. Los bancos que ofrecen financiación y los puntos de venta oficiales.

Redacción

Por Redacción

A pocos días del inicio de la Fiesta de la Confluencia 2026, la demanda de entradas para el sector preferencial sigue creciendo. Si bien el acceso general es libre y gratuito, el municipio habilitó una tanda de entradas pagas para aquellos turistas o vecinos que quieran asegurar su lugar cerca del escenario mayor.

Te detallamos los precios, las tarjetas que ofrecen cuotas y cómo realizar la compra de forma segura.

Precios de las entradas y puntos de venta para la Fiesta de la Confluencia en Neuquén

Las entradas se venden únicamente a través del sitio oficial entradauno.com. Es importante recordar que no hay puntos de venta físicos en el centro de la ciudad para evitar estafas y reventas.

  • Pase diario: El valor por jornada es de $15.000 (más costo de servicio).
  • Pack por los 4 días: Existe un abono promocional para quienes quieran asistir a todas las noches del festival.

Para esta edición, se cerraron acuerdos con entidades bancarias para facilitar el acceso al sector VIP:

  1. Banco Provincia del Neuquén (BPN): Es la entidad con mayores beneficios. Con las tarjetas de crédito Confiable, Visa y Mastercard del BPN, se pueden adquirir las entradas en 3 cuotas sin interés.
  2. Otras tarjetas: Para el resto de los bancos (Visa, Mastercard, Amex), la plataforma Entrada Uno permite el pago en cuotas, aunque con el recargo financiero correspondiente según el plan elegido.
  3. Billeteras virtuales: Se puede pagar con el saldo de Mercado Pago o mediante transferencia bancaria a través de la plataforma de pago.

¿Cómo recibir las entradas?

Al igual que con el beneficio de buen contribuyente, la Fiesta de la Confluencia 2026 apuesta a la digitalización total:

  • Una vez confirmada la compra, las entradas no se retiran físicamente.
  • Te llegará un mail de confirmación y los tickets aparecerán cargados en la App Quentro.
  • En el ingreso a la Isla 132 (acceso preferencial), deberás mostrar el código QR desde la aplicación en tu celular.


Temas

Cuotas

Fiesta de la Confluencia 2026

Neuquén

Tarjetas de Crédito

