Fiesta de la Confluencia 2026 en Neuquén: cómo comprar las entradas en cuotas y con qué tarjetas

A pocos días del inicio de la Fiesta de la Confluencia 2026, la demanda de entradas para el sector preferencial sigue creciendo. Si bien el acceso general es libre y gratuito, el municipio habilitó una tanda de entradas pagas para aquellos turistas o vecinos que quieran asegurar su lugar cerca del escenario mayor.

Te detallamos los precios, las tarjetas que ofrecen cuotas y cómo realizar la compra de forma segura.

Precios de las entradas y puntos de venta para la Fiesta de la Confluencia en Neuquén

Las entradas se venden únicamente a través del sitio oficial entradauno.com. Es importante recordar que no hay puntos de venta físicos en el centro de la ciudad para evitar estafas y reventas.

Pase diario: El valor por jornada es de $15.000 (más costo de servicio).

El valor por jornada es de (más costo de servicio). Pack por los 4 días: Existe un abono promocional para quienes quieran asistir a todas las noches del festival.

Para esta edición, se cerraron acuerdos con entidades bancarias para facilitar el acceso al sector VIP:

Banco Provincia del Neuquén (BPN): Es la entidad con mayores beneficios. Con las tarjetas de crédito Confiable, Visa y Mastercard del BPN, se pueden adquirir las entradas en 3 cuotas sin interés. Otras tarjetas: Para el resto de los bancos (Visa, Mastercard, Amex), la plataforma Entrada Uno permite el pago en cuotas, aunque con el recargo financiero correspondiente según el plan elegido. Billeteras virtuales: Se puede pagar con el saldo de Mercado Pago o mediante transferencia bancaria a través de la plataforma de pago.

¿Cómo recibir las entradas?

Al igual que con el beneficio de buen contribuyente, la Fiesta de la Confluencia 2026 apuesta a la digitalización total: