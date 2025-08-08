Chos Malal y Zapala contarán con médicos para medir los riesgos laborales

Como no había comisiones médicas en todas las jurisdicciones se facilitaba el acceso a la judicialización de los riesgos laborales (Cecilia Maletti)

La Superintendencia de Riesgos del Trabajo dio un paso clave para acercar el sistema de salud laboral a todo el interior neuquino.

A través de una resolución, publicada ayer en el Boletín Oficial, el organismo nacional confirmó la “creación de dos nuevas delegaciones de la comisión médica N°9”, que ya funciona en la capital provincial.

A partir de esta norma, se suman oficinas en Chos Malal y Zapala, que se agregan a la ya existente en Plaza Huincul.

El objetivo es que más trabajadores puedan acceder a sus derechos sin tener que recorrer cientos de kilómetros para realizar trámites médicos y administrativos.

La decisión se da en un proceso más amplio de expansión territorial del sistema de comisiones médicas, un engranaje clave del circuito legal y prestacional de la Ley de Riesgos del Trabajo.

Estos espacios son los encargados de determinar el carácter laboral de una enfermedad o accidente, fijar el grado de incapacidad y ordenar el pago de indemnizaciones o prestaciones.

El procedimiento es obligatorio, previo a cualquier intervención judicial, y debe realizarse con patrocinio letrado.

En este contexto, la descentralización busca facilitar el acceso real de los trabajadores a un sistema muchas veces cuestionado por su burocracia y lejanía.

La resolución también redefinió el ámbito de competencia territorial de cada delegación.

Mientras que la sede central en Neuquén capital seguirá atendiendo casos de la Primera y Cuarta Circunscripción Judicial, la oficina de Plaza Huincul abarcará la Segunda y parte de la Cuarta, la de Zapala trabajará con la Tercera y también parte de la Cuarta, y la de Chos Malal concentrará los casos del norte neuquino, es decir, la Quinta Circunscripción.

Cada una de estas sedes tendrá funciones equivalentes a las de la comisión principal, con atención médica, técnica, administrativa y legal.

La nueva resolución, firmada por el superintendente Gustavo Morón, responde también a un compromiso asumido entre la Nación y la provincia de Neuquén, tras la adhesión a la Ley 27.348 por parte de la Legislatura neuquina, mediante la ley local 314.

Con este paso, el sistema empieza a desplegarse en el territorio, con presencia real, más allá de la capital. Una señal, al menos en los papeles, de un Estado que busca garantizar que los derechos laborales no dependan del código postal del trabajador.

Qué hacen las comisiones médicas

La ley de Riesgos del Trabajo establece que las Comisiones Médicas deben actuar como instancia administrativa obligatoria y excluyente.

Allí, el trabajador, con patrocinio legal, debe solicitar el reconocimiento del carácter laboral del accidente o enfermedad, la evaluación de su incapacidad y el acceso a las prestaciones económicas correspondientes.