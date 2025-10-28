Chubut: el plebiscito aprobó el final de los fueros pero los jueces no se rinden en irán a la ONU

La derrota de sus candidatos al Congreso Nacional el pasado domingo no impidió que el gobernador Ignacio “Nacho” Torres igual festeje. Más allá de quedar en tercer lugar y no lograr siquiera una banca de las dos en juego, el gobernador chubutense tuvo su motivo para bajarle el precio al inesperado primer puesto de La Libertad Avanza y a la banca lograda por el kirchnerismo con su «archiadversario» Juan Pablo Luque que será diputado nacional a partir del 10 de diciembre.

Como lo anticipó diario RIO NEGRO, Torres tuvo su “caballo de Troya” porque pudo celebrar que el “si” a la reforma que deje sin fueros a integrantes de los tres poderes del Estado y a los sindicalistas obtuviera el 63 por ciento de los votos y a partir del viernes (cuando termine el recuento definitivo) entrará en vigencia la reforma de dos artículos de la Constitución Provincial y “se acabarán los privilegios y la impunidad en Chubut”, como el propio gobernador vino pregonando durante toda la campaña.

Pero los jueces no se rinden. Y apenas conocido el resultado del plebiscito que habilita definitivamente la quita de fueros la Asociación de Funcionarios y Magistrados amenazó con “judicializar” la reforma y llevará su reclamo hasta la ONU, de acuerdo a los expresado por la presidente de la corporativa institución Carina Estefanía.

La mencionada titular de la asociación dijo que “la reforma impulsada por el Gobierno provincial «afecta la independencia del Poder Judicial y debilita el sistema democrático».



La camarista explicó que el tema será tratado en una asamblea durante la primera semana de noviembre y recordó que ya hubo una acción de inconstitucionalidad rechazada, con una queja elevada a la Corte Suprema. «La ley se publicará en los próximos días y los constitucionalistas deberán analizarla en profundidad para realizar los nuevos planteos», señaló, adelantando además que el tema será llevado ante la ONU.

Estefanía subrayó que el accionar de la Asociación no debería incomodar al Ejecutivo: «No me parece que pueda haber malestar del Gobierno porque la Asociación ejerza una acción judicial por una reforma que impulsó. No es tan cierto que Chubut sea la primera provincia sin fueros: eso lo analizarán los jueces».



El choque entre los dos poderes es inevitable. Torres arremetió varias veces contra fallos de los jueces y su proyecto de quitar los fueros enardeció a los integrantes del poder judicial. Además, la reforma que quitará la inmunidad de la que gozan se produce en el momento en que uno de los integrantes de la asociación y referente de la justicia chubutense, el juez de cámara de Esquel Claudio Petris está a punto de ser sometido a un jury por parte del Consejo de la Magistratura que puede terminar en su destitución.

Tras una minuciosa investigación después de una denuncia, el Consejo acusa a Petris de enriquecimiento ilícito, acoso laboral y tráfico de influencias. En su descargo, Petris pidió que el proceso se postergue hasta tanto se conozca el resultado del plebiscito, lo que ocurrió este domingo con un amplio triunfo del “si”.

Por ahora y ante este nuevo pronunciamiento, el gobierno se mantiene en silencio y seguirá adelante con la reforma la que además de la queja de la justicia solo tuvo aisladas reacciones de algunos sindicalistas. Pero sin duda se inicia un nuevo enfrentamiento entre el Poder Ejecutivo y Judicial de Chubut que, con seguridad, tendrá otros capítulos.

“Gracias totales”, el grito de la candidata que nadie vio venir

«Sorpresas te da la vida» dice la canción y esa sorpresa llegó a Chubut este domingo cuando Maira Frías, la candidata de La Libertad Avanza ganó las elecciones de medio término y se quedó con una de las dos bancas que se pusieron en disputa en la provincia. El segundo lugar fue para Juan Pablo Luque, candidato kirchnerista lo que relegó a un tercer puesto a los candidatos del gobernador Ignacio Torres, la actual diputada (termina su mandato en diciembre) Ana Clara Romero y Gustavo Menna, actual vicegobernador.

El triunfo de Frías, actual directora de la ANSES de Comodoro Rivadavia, fue otro de los espaldarazos que a lo largo del país recibió el gobierno de Javier Milei. Prácticamente no hizo campaña, se sumó a la estrategia de su mentor, el actual diputado César Treffinger (muy allegado a Karina Milei) de hablar poco y nada y mostrarse lo menos posible. Esa estrategia le dio resultado.

Por eso, la noche del domingo la encontró en Comodoro Rivadavia con un puñado de militantes de LLA celebrando. Solo gritó “gracias totales”, rememorando la icónica frase de Gustavo Cerati.

Y un dato que dejó perplejo a más de un político cuando se iban conociendo los resultados: Frías estuvo solo una vez en Puerto Madryn, con apenas unos 30 seguidores. En esa ciudad, ganó en todas las mesas, de todas las escuelas.