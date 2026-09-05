Chubut: las cartas que juega Torres, la confesión libertaria y un candidato que puede hacer daño

César Treffinger es la cara visible de La Libertad Avanza (LLA) en Chubut. Su llegada a Javier y Karina Milei es indiscutible y por eso varios intérpretes de la política chubutense se acercan a él. En una reunión, confesó que la posibilidad de un acuerdo con el gobernador Ignacio “Nacho” Torres es posible. Pero ese acuerdo le quitaría la posibilidad de cumplir con su máxima ambición: ir por la gobernación de la provincia.

De todas maneras y como buen soldado, está dispuesto a aceptar la orden de arriba y dejar volar sus pretensiones hasta otra oportunidad. Es que Milei y compañía quieren gente que levante la mano en el Congreso Nacional y hasta ahora Treffinger nunca sacó los pies del plato. Por eso una candidatura a senador es la otra chance que le dan al silencioso diputado nacional.

Una alianza con los libertarios podría aumentar las chances de la reelección del actual gobernador en su pelea con un Justicialismo que hoy por hoy lucha cuerpo a cuerpo con sus propios fantasmas. Dirigentes libertarios confiaron a este medio que el acuerdo “está en gestación” y que incluso “habría una foto de Torres con Karina Milei” lo que le pondría “un broche al cierre”.

Pero no todo es color de rosa para el oficialismo. Una parte de su capital político no radica en tropa propia sino en lo que le dio y le puede dar la Unión Cívica Radical, principal aliado en 2023 cuando ganó la gobernación sepultando 20 años consecutivos de peronismo en la provincia.

Todo hace presagiar que esta vez no será la misma UCR del pasado reciente la que se siente al lado de Torres, como producto de las heridas que dejó la Convención del sábado 29 de agosto en Esquel. “Hubo demasiada soberbia y falta de respeto”, dicen desde el lugar de quienes perdieron en la votación por la presidencia del partido que encabezaba un hasta entonces desconocido Sergio Guajardo al que solo respaldó su historia familiar ligada estrechamente al partido de Irigoyen y Alem.

En el análisis final expresado por esta columna, el sector “bancado” por el gobierno provincial y que terminó consagrando al intendente de Trelew Gerardo Merino como presidente ucerreista, ganó pero no ganó del todo. Cómo en las últimas internas radicales, las heridas que quedan son demasiado profundas como para que dejen de sangrar en forma rápida. Todavía quedan rencores de aquella de 1999. Y ya pasaron 27 años.

La aparición de Torres en el festejo nocturno de la lista ganadora en Esquel tuvo interpretaciones según el cristal con el que la miraron. Por un lado, aseguran que el propósito fue demostrar que la alianza estaba más fuerte que nunca. Por otro, la validación de la intervención directa del gobierno en la interna de otro partido. La tercera visión es que fue la foto que dejó en claro de qué lado de la UCR está el gobierno y el gobernador y fue tomada por el otro sector como una ofensa. Por eso, no tardaron 24 horas en blanquear su rol de “oposición interna” dentro del partido y adelantar que irán con candidato propio al 2027.

Del final de esa convención surgió un enemigo público número uno para Torres y sus aliados: el intendente de Rawson Damián Biss despedido con cánticos obscenos que podrían haberse evitado y pancartas ofensivas que también podrían haberse evitado. “Ahora no habrá una segunda línea sino una segunda opción dentro de la UCR”, confiaron en off dirigentes del sector. Y agregaron un pequeño detalle que en poco tiempo podría convertirse en un detalle grande porque irían con candidato propio a la gobernación. Se reunirán en octubre, según confiaron a este medio, y aunque no se hablará de candidaturas dejarán en claro su posición para el futuro.

“Si hay un candidato ya tiene nombre y apellido”, agregaron las fuentes. No costó mucho saber que se trataba de Damián Biss, quien fuera un hombre clave en el acuerdo del 2023 ya que era presidente del partido. “Tiene ganas, se siente maltratado desde adentro y desde afuera y además está “muy caliente” con lo que viene pasando”. En las entrañas de la Municipalidad de Rawson se quejan de falta de atención de parte del gobierno a la capital provincial y al escaso envío de recursos.

La ruptura es total. No es difícil saberlo por algunos hechos públicos como el hecho de que el municipio dejó de ser “cliente” del Banco del Chubut y ahora sus empleados cobran su sueldo en una banca privada. En respuesta (o represalia) el banco quiso quitarle un predio donde el municipio fabrica adoquines para asfaltar calles de la ciudad. Más claro no se consigue.

La situación es por ahora incierta. Biss, antiguo aliado, jugó en pareja con Torres, al menos en los primeros tiempos. Pero eso ya pasó, fue en otra partida. Entonces está claro que Torres debe empezar a jugar con las cartas que él mismo repartió. Habrá que ver si, a los que ahora dejó fuera del mazo, les tocó el cuatro de copas o ligaron un as de espadas.