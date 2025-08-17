El Justicialismo de Chubut entre la verdad y la mentira

Juan Pablo Luque ganó la interna peronista por 300 votos. Dejó en el camino al joven intendente de la localidad de Dolavon, Dante Bowen. A las pocas horas dijo que “la unidad del peronismo está sellada”. Al día siguiente se sacó una foto con Bowen con una sonrisa de oreja a oreja. Y después desapareció.

Tampoco hizo falta que el ya consagrado candidato a diputado nacional para las elecciones de medio término del próximo 26 de octubre apareciera con gestos o palabras. De eso se encargaron quienes acompañaron su candidatura para revelar las verdades de la mentira. No hay peronismo unido tras las internas. Es que, a los pocos días de conocerse el resultado de las urnas, echaron al secretario político del bloque de diputados provinciales por haber acompañado a Bowen. Es Ricardo Sastre, ex vicegobernador y hermano de Gustavo, intendente de Puerto Madryn donde Bowen arrasó en las urnas.

Esto provocó un síndrome en el bloque, que se partió en tres. Se fue Mariela Williams, aliada de los Sastre. Y también Tatiana Goic que llegó a su banca impulsada por el Sindicato de Camioneros. Es que Goic es la compañera de fórmula de Alfredo Béliz, secretario general del poderoso Sindicato de Comercio que se separó del peronismo, hizo “rancho aparte” e irá a las elecciones de octubre con lista propia.

Ahora le quedan al alicaído bloque sólo cinco integrantes. Demasiado poco para una Legislatura que, a esta altura, el gobernador Ignacio Torres maneja con la mirada.

Entre los que quedan está el presidente del PJ chubutense Gustavo Fita. No se mantuvo al margen de las internas, sino que apoyó abiertamente a Luque y festejó a los saltos en la sede del Comodoro Rivadavia cuando los números le daban un triunfo seguro a su protegido político. Llegó a la casa de las leyes y dio las órdenes que le dio Luque y empezó con el desparramo.

Los hermanos Sastre, de buena relación con el gobernador Torres, son los poco que le queda al peronismo pensando en 2027. Pero ahora les clavaron un puñal echando a Ricardo que les mandó un mensaje claro: “Es una pena, pero se van a tener que arreglar solos”, dijo en una reunión del PJ madrynense.

Demasiado en poco tiempo para un partido que parece no entender lo que está pasando a su alrededor. No hubo unidad después de la interna porque más allá de las fotos de rigor, Bowen tampoco pronunció palabra alguna. Todo quedó como hasta antes del 3 de agosto en que cada uno atendía su juego. Y lo siguen atendiendo por veredas separadas. Es que Bowen ya anunció que trabajará en un frente para 2027 y así volver al poder provincial del cual el peronismo disfrutó durante 20 años. Nada dijo sobre octubre, aunque también en la campaña había dicho que si perdía iba a acompañar el proyecto de Luque.

No fue verdad lo de la unidad tras las internas. Cada uno por su lado, con un bloque partido en tres y dirigentes enojados. Algunos están buscando a Luque para saber hacia donde caminar. Otros no lo quieren ni ver. Torres festeja porque además empezaron a llegar los carpetazos: un diputado provincial, dirigente de un partido vecinal que llegó a la cámara con el sello de La Libertad Avanza, pero se fue del bloque y ahora es un aliado del gobernador, pidió que la justicia informe como está la causa que investiga supuestas irregularidades cometidas tras la emergencia climática de 2017 en Comodoro Rivadavia. En ese entonces, Luque era viceintendente.

El 26 de octubre está a la vuelta de la esquina y el PJ de Chubut sigue jugando un poco con la verdad y otro poco con la mentira. Se van a renovar dos diputados nacionales. Hoy, una de esas bancas la ocupa Eugenia Alianiello, aliada de los Sastre y que también apoyó a Bowen en la interna.

Perón dejó escritas las 20 verdades que en un tiempo algo lejano, los que adherían al partido del general repetían de memoria. La sexta dice: “Para un peronista no hay nada mejor que otro peronista”.

Este 17 de agosto se honra al general José de San Martín. Se cumplen 175 de su muerte en Francia. El padre de la Patria dejó escritas 12 máximas para su hija Mercedes con el objetivo de transmitirle valores. En la número 2 le aconseja “inspirarle amor a la verdad y odio a la mentira”.

En el peronismo de Chubut pueden pasar dos cosas: o no las leyeron y si la leyeron, se las olvidaron.