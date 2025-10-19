Cierre de mesas en Bolivia: expectativa por los resultados del balotaje que podría cambiar el rumbo político del país

Bolivia vive un momento histórico en su escena política: este domingo se realizó la primera segunda vuelta presidencial de su historia, con la que los ciudadanos definirán al mandatario que gobernará el país durante los próximos cinco años. Las mesas electorales cerraron a las 17:00 (hora argentina), y desde ese momento se mantiene la expectativa por los resultados.

Los votantes eligieron entre el derechista expresidente Jorge «Tuto» Quiroga, de la Alianza Libre, y el centrista senador Rodrigo Paz, del Partido Demócrata Cristiano, marcando un giro hacia la derecha tras 20 años de hegemonía del Movimiento Al Socialismo (MAS), el partido del histórico dirigente Evo Morales, informó TN.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) informó que los jurados electorales ya iniciaron el escrutinio en varias de las más de 34.000 mesas distribuidas en las nueve regiones del país. Según la normativa, las mesas deben permanecer abiertas al menos ocho horas y hasta que vote «el último ciudadano» que esté en fila.

Los conteos rápidos y sondeos a boca de urna estarán disponibles a partir de las 21:00 (hora argentina), mientras que el ganador asumirá la presidencia el próximo 8 de noviembre. La elección se desarrolló sin incidentes y bajo estrictos controles de seguridad.

Tras los comicios del 17 de agosto, ningún candidato obtuvo mayoría absoluta

Esta segunda vuelta se llevó a cabo tras la elección del 17 de agosto, donde Rodrigo Paz y Jorge Quiroga resultaron los dos candidatos más votados, aunque ninguno alcanzó el porcentaje requerido para proclamarse vencedor. Por ello, los bolivianos volvieron a las urnas en un mecanismo que la Constitución vigente desde 2009 establece para definir al presidente y vicepresidente cuando ningún candidato obtiene mayoría absoluta en la primera vuelta.