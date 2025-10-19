Elecciones 2025: qué se puede hacer y qué no por la veda electoral

La cuenta regresiva para las elecciones generales del 26 de octubre comenzó y, con ello, se activan los plazos finales del cronograma electoral establecido por la Justicia Nacional Electoral. A partir de este domingo 19, los ciudadanos ingresan en la última semana antes de la veda, que marcará el fin de las campañas y el inicio de la reflexión previa a la votación.

Según el cronograma oficial de la Cámara Nacional Electoral, estos son los eventos y prohibiciones clave que regirán en los próximos días y las semanas posteriores a los comicios:

a las 8.00 finaliza la campaña electoral y comienza a regir la veda electoral. A partir de ese momento, y por 48 horas, queda prohibido realizar actos públicos de proselitismo, publicar, difundir encuestas y sondeos de opinión, al igual que vender bebidas alcohólicas. domingo 26 de octubre : durante la jornada electoral y hasta tres horas después del cierre de los comicios (21.00) está prohibido publicar o difundir encuestas, proyecciones y sondeos de opinión sobre los resultados.

: durante la jornada electoral y hasta tres horas después del cierre de los comicios (21.00) está prohibido publicar o difundir encuestas, proyecciones y sondeos de opinión sobre los resultados. martes 28 de octubre: dos días después de la votación, el martes 28 de octubre a las 18:00, comenzará el escrutinio definitivo. Este es el conteo que tiene validez legal y es realizado por la Justicia Nacional Electoral con las actas de cada mesa. Ese mismo día vence el plazo para que los partidos políticos presenten reclamos o protestas sobre posibles irregularidades en la constitución y funcionamiento de las mesas de votación.

Elecciones 2025: cómo votar con la Boleta Única de Papel

Cada elector recibirá una sola boleta junto con la lapicera oficial provista por la autoridad de mesa. En el cuarto oscuro, deberá marcar únicamente la lista de su preferencia en cada categoría —Diputados y, donde corresponda, Senadores— usando exclusivamente la lapicera provista.

Es fundamental respetar estas indicaciones: