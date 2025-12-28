Cinco parajes inhóspitos de Río Negro ya cuentan con redes solares que llevan luz a cientos de familias

La mini red solar en Chacay Huarruca marcó el avance más reciente del programa y reforzó la presencia de energías renovables en la Región Sur. Foto: gentileza.

Río Negro logró consolidar un esquema de generación eléctrica continua en parajes rurales a través de mini redes solares que hoy garantizan energía las 24 horas en cinco comunidades del interior provincial. Se trata de un cambio estructural para comunidades fuera del Sistema Argentino de Interconexión.

El plan se desarrolla desde hace más de ocho años a través del área de Generación Aislada de Transcomahue de la provincia y abarca un total de 16 parajes del interior provincial. Actualmente, sólo cinco comunidades lograron avanzar hasta ahora con sistemas fotovoltaicos en funcionamiento.

“Empezamos poniendo el foco en la seguridad, protección de las redes de distribución, nuevos pilares y sistemas con protección diferencial y térmica para cuidar a la gente”, explicó Osvaldo Svampa, responsable del área, en diálogo con Diario RÍO NEGRO.

Naupa Huen es uno de los pocos parajes del país que tiene un sistema eléctrico íntegramente alimentado con energía limpia e ininterrumpida. Foto: archivo.

Según indicó Svampa, durante años el servicio fue “limitado”, en algunos parajes apenas se alcanzaban 16 horas diarias de energía. Recién el año pasado comenzó a avanzarse, en ciertas localidades, hacia un esquema de provisión continua las 24 horas.

Las mini redes integran paneles solares, baterías de litio y sistemas de control, con grupos electrógenos a gas como respaldo ante contingencias. Según explicó Svampa, la generación basada solo en motores era “más onerosa”, por lo que el esquema actual combina energía solar y generación convencional en partes similares.

Energía solar en la Región Sur de Río Negro

Las primeras mini redes solares en los parajes de Río Negro se concretaron en 2020, con la inauguración de Laguna Blanca en septiembre y Pilquiniyeu del Limay en diciembre, en plena pandemia. Luego el esquema se amplió con Naupa Huen, que quedó operativo en marzo de 2022 con energía las 24 horas, y este año se sumaron Cañadón Chileno y, más recientemente, Chacay Huarruca.

El salto hacia el suministro continuo estuvo acompañado por la incorporación de sistemas fotovoltaicos que permiten reducir costos y mejorar la confiabilidad del servicio. Hoy Laguna Blanca, Pilquiniyeu del Limay, Naupa Huen, Cañadón Chileno y Chacay Huarruca funcionan bajo este modelo, con un aporte cercano al 50% de la generación a partir de energía solar. “En estos lugares, alrededor del 50% de la energía se genera con paneles solares y el resto con respaldo a GLP», explicó el funcionario.

Svampa señaló que, si bien la inversión inicial es elevada, el esquema se amortiza con el paso del tiempo. “Hoy las baterías de litio tienen una vida útil de entre 15 y 20 años. Eso te da una satisfacción importante en términos de costos y continuidad del servicio”, afirmó. A esto se suma un mantenimiento reducido, “básicamente es limpieza de paneles y control de operación. Comparado con un motor, el mantenimiento es casi nulo”, remarcó.

Baterías de litio 20 años es la vida útil máxima de las baterías que integran las mini redes solares.

La incorporación más reciente fue en el paraje Chacay Huarruca, ubicado a unos 30 kilómetros de Ñorquinco, donde se instaló una mini red solar que garantiza energía eléctrica las 24 horas para 10 familias y edificios públicos como la Escuela N° 65, el puesto de salud y la capilla. La obra incluyó 18 paneles de 585 watts y una potencia solar aproximada de 10 kw, consolidando el esquema en la Región Sur.

Dentro del conjunto de proyectos, Naupa Huen se diferencia del resto por su escala, complejidad y nivel de integración tecnológica ya que esta iniciativa incorpora una planta híbrida de generación solar y eólica con almacenamiento en baterías, integrada a los generadores a gas y a la red de distribución local. Opera con un sistema fotovoltaico integrado por 140 paneles solares y equipos inversores-cargadores de tecnología alemana MSA, garantizando electricidad a aproximadamente 200 familias.

Central del sistema de la red solar en Nahuel Pan. Foto: gentileza.

“Es la primera mini red que tenemos con el Proyecto de Energías Renovables en Mercados Rurales (PEMER), ya que las anteriores las hemos hecho a través de la Provincia en Laguna Blanca y Pilquiniyeu del Limay. Esta es la más grande, por la envergadura de la potencia que se va a instalar”, destacó Osvaldo Svampa.

Por otro lado, el paraje Laguna Blanca, primer antecedente de generación de energía renovable en la Región Sur cuenta desde el 16 de septiembre de 2020 con una mini red solar que funciona las 24 horas y abastece a unas 45 familias. El sistema está compuesto por 60 paneles solares, equipamiento electrónico de tecnología alemana SMA y un banco de baterías que permite sostener el suministro de manera continua.

Energía Solar en Río Negro: desafíos pendientes

La puesta en marcha de la mini red solar en Chacay Huarruca, cerca de Ñorquincó, marcó el avance más reciente del programa y reforzó la presencia de energías renovables en la Región Sur.

Sin embargo, no todos los proyectos lograron avanzar al mismo ritmo. Varias iniciativas quedaron en pausa tras la paralización de programas nacionales de electrificación rural. “Había obras vinculadas a PERMER que se frenaron con el cambio de gobierno”, explicó Svampa, al mencionar los casos de Agua Guzmán, Colán Conué y una ampliación en Laguna Blanca.

El PERMER era un programa nacional que tenía como objetivo llevar energía renovable a los rincones más alejados de Argentina. Su misión era garantizar que las familias y comunidades rurales que hoy viven sin electricidad puedan acceder a ella.

“En muchos de esos lugares la ingeniería civil está hecha y lo que falta es el equipamiento: paneles, electrónica y baterías”, detalló, además agregó que hoy es «más oneroso» construir una línea eléctrica que montar un sistema fotovoltaico.

Mientras tanto, Svampa adelantó que la provincia mantiene en carpeta nuevos proyectos para otros parajes como Ojos de Agua, Chipauquil, Corralito y Lipetrén.