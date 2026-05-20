Cipolletti abrió un registro de feriantes irregulares para acompañar la economía social

El relevamiento presencial se realiza en Brentana 571, de lunes a viernes de 9 a 13. Foto: Municipio de Cipolletti.

El Municipio de Cipolletti abrió un registro destinado a feriantes irregulares con el objetivo de regularizar esta actividad económica y brindar acompañamiento a quienes desarrollan emprendimientos por fuera de las ferias ya habilitadas. La iniciativa es impulsada por la Dirección de Comercio, dependiente de la Secretaría de Fiscalización.

El secretario de fiscalización, Diego Zúñiga, detalló que el objetivo de esta medida es «regular la actividad para acompañar y fomentar la economía social en la ciudad ya que hay muchas familias que dependen de ese ingreso, por ello creemos que es necesario que estén regulados y cuenten con un acompañamiento activo desde el municipio».

El funcionario detalló que la medida surge tras un relevamiento social y comercial realizado junto al equipo de Desarrollo Humano de la provincia.

Además, indicó que el registro permitirá contar con información actualizada sobre los emprendimientos locales para planificar políticas públicas y ofrecer acompañamiento técnico desde distintas áreas municipales.

El relevamiento presencial se realiza en la delegación municipal ubicada en Brentana 571, de lunes a viernes de 9 a 13. Las personas interesadas deberán presentar fotocopia del DNI con domicilio actualizado, antecedentes provinciales y nacionales, y la certificación negativa de Anses.

Desde el Ejecutivo aclararon que toda la documentación será verificada antes de avanzar con la inscripción. Una vez aprobado el trámite, los feriantes recibirán una credencial con datos básicos sobre la actividad o productos que comercializan.

Por otra parte, el municipio recordó que quienes manipulen alimentos -tanto en la elaboración, como envasado, distribución o ventas- deberán contar obligatoriamente con el carnet de manipulación segura de alimentos.