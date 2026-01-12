Weretilneck se reunió con el intendente de Fernández Oro para planificar obras y coparticipación en 2026

El gobernador de Río Negro y el intendente repasaron repasar una agenda atravesada por el crecimiento sostenido de la ciudad. Foto: gentileza.

El gobernador Alberto Weretilneck y el intendente de Fernández Oro, Gustavo Amati, mantuvieron un encuentro de trabajo para repasar una agenda atravesada por el crecimiento sostenido de la ciudad y las dificultades que eso genera en la gestión cotidiana.

La reunión tuvo como eje principal la planificación de obras y servicios con proyección a 2026, en un contexto donde la expansión urbana avanza más rápido que los recursos disponibles para acompañarla.

Desde la Provincia, Weretilneck remarcó la importancia del trabajo conjunto. «Fernández Oro es una ciudad que crece y necesita planificación e inversión. Vamos a seguir acompañando con obras y recursos, trabajando codo a codo con el municipio», expresó tras el encuentro.

Mientras que, en diálogo con Diario RÍO NEGRO, Amati destacó ese respaldo y señaló que se retomaron proyectos que habían quedado en carpeta. «La sensación es la de siempre, la del acompañamiento del gobierno provincial a Fernández Oro. Retomamos obras que ya habíamos charlado para poder llevarlas adelante en 2026», afirmó.

Uno de los puntos centrales fue el plan de pavimentación. «Estamos trabajando muy fuerte en lo que es asfalto, en varias cuadras de la ciudad», indicó el intendente, al señalar que se trata de una demanda constante de los vecinos.

También se avanzó en obras vinculadas a los servicios básicos, «se va a hacer una mejora muy importante en la toma de agua propia y en la ampliación de los filtros rápidos”, explicó Amati y remarcó que el objetivo es acompañar el crecimiento sin comprometer el abastecimiento.

En esa misma línea, confirmó que se trabaja en un proyecto de red cloacal para el sector norte de la ciudad, una de las zonas con mayor expansión en los últimos años.

El encuentro incluyó además el impulso a una obra de fuerte impacto social. «Fernández Oro es la única localidad de la provincia que no tiene un polideportivo municipal. Acordamos con el gobernador avanzar en eso porque es una necesidad para la comunidad», sostuvo.

La agenda incluyó además gestiones vinculadas a seguridad y servicios urbanos, como la creación de una Fiscalía local, el pedido de Policía Motorizada y la compra de luminarias. “Para febrero estaríamos contando con más de 300 millones de pesos para avanzar con mil luminarias”, precisó.

Coparticipación, el punto más sensible

La actualización de la coparticipación fue uno de los temas más sensibles de la reunión. Amati volvió a plantear la situación financiera del municipio, atravesada por el crecimiento poblacional registrado en la última década.

«Se comprometió a hacer la actualización con el censo 2022. Eso va a traer un alivio y un respiro a los orenses, porque Fernández Oro es la localidad que más creció y hoy es la más perjudicada», explicó el intendente.

Sin embargo, aclaró que el impacto no es inmediato. «Aunque se tome la decisión, hay una demora de dos meses. Si se actualiza en mayo por ejemplo, recién se empieza a recibir en julio», detalló.

«Hoy Fernández Oro es el municipio más difícil de administrar de toda la provincia», afirmó, en referencia a la presión que genera el crecimiento sobre los recursos disponibles.