Buteler anunció obras para Cipolletti: un nuevo espacio deportivo en Costa Norte y más asfalto para la ciudad

El nuevo espacio en Costa Norte busca sumar infraestructura recreativa en un sector que no contaba con plazas.(foto: gentileza Municipalidad de Cipolletti).

Durante los últimos días, el Municipio de Cipolletti dio a conocer distintas iniciativas y trabajos vinculados a obras públicas: por un lado, la inauguración del Playón Deportivo de Costa Norte y por otro, el desarrollo de trabajos de asfalto y hormigonado en diferentes puntos.

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, el Intendente Rodrigo Buteler, explicó que el nuevo espacio comunitario cuenta con juegos e iluminación LED. «La verdad quedó muy lindo», y agregó que se trata de una obra que beneficia a las familias del barrio. «Es una zona muy grande de la ciudad que no tenía un solo espacio público, por lo cual la gente se iba hasta el centro para llevar sus chicos a la plaza».

El sitio, financiado con fondos municipales, está construido en hormigón y cuenta con una superficie de 10×20 m, veredas perimetrales de un metro de ancho, iluminación, juegos infantiles y canchas para básquet y mini fútbol.

Se encuentra ubicado junto al Centro de Promoción Comunitaria (CPC) del barrio y se inauguró el lunes 9 de marzo. Durante el acto participaron profesores de la Dirección General de Deportes y la mascota oficial de la corrida, Cipolito, quienes organizaron distintas propuestas deportivas para compartir con los vecinos presentes.

Según afirmó el jefe comunal la construcción busca ser un sitio «para que los chicos estén contenidosy seguros, de la calle, el ladrón o el alcohol».

Además destacó la recuperación del lugar. “Antes era un espacio que estaba abandonado y oscuro, y ahora hicimos un espacio recreativo, cultural y deportivo para que los chicos puedan hacer actividades con seguridad y cuidados”, expresó. Además, remarcó que el objetivo es continuar con “obras públicas en todos los rincones de Cipo”.

Por su parte, el secretario deObras Públicas, Gustavo Zovich, señaló que el proyecto apunta a mejorar la infraestructura urbana y la calidad de vida de los vecinos. “Es uno de los barrios más antiguos de Cipolletti, por ello se pensó con el intendente en fortalecer el espacio público”, indicó.

Inicia la obra de gas en Labraña y avanzan los trabajos de pavimento en la ciudad

En paralelo, desde el municipio se informó que durante hoy y mañana, de 8 a 16, se realizará un corte total de tránsito en las intersecciones de Rivadavia y Perito Moreno, y Rivadavia y Tronador debido al montaje de estructuras de hormigón.

La obra estará a cargo de la empresa IPE Energía, contratista de Edersa, y contará con personal encargado de ordenar el tránsito en el sector.

Los trabajos incluyen el traslado y montaje de estructuras de 14,5 metros de largo, para lo cual se utilizarán un semirremolque y una hidrogrúa que se encargará de izar las piezas hasta su colocación

Desde el municipio solicitaron a los conductores circular con precaución, respetar la señalización transitoria y utilizar los desvíos indicados.

Sumado a esto, Buteler también anunció que durante esta semana comienza a asfaltarse la calle Nahuel Huapi, «una de las principales de la ciudad», afirmó. Como así también, expresó que ya se dio inicio a la obra de gas en barrio Labraña. «Es una golazo», expresó.