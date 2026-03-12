Cipolletti comenzó con los trabajos para la obra de la ciclovía y senda peatonal en calle San Luis

En Cipolletti, durante hoy comenzaron los trabajos de excavación en la calle Moyano para llevar adelante la obra de bicisenda y senda peatonal. La construcción tiene como objetivo mejorar el flujo de tránsito sobre calle San Luis e Illia, como así también incorporar una senda que favorezca la seguridad de peatones y ciclistas.

Según informó el Ejecutivo, la ejecución tendrá un lapso de 120 días corridos y contará con diferentes etapas, entre ellas, el enripiado, la construcción de concreto asfáltico y demás trabajos complementarios.

Cipolletti avanza con el mejoramiento de calle San Luis: cuáles son las principales tareas

La intervención se iniciará con la construcción del cordón cuneta en los sectores previstos dentro de la rotonda, con las especificaciones técnicas necesarias para asegurar el escurrimiento del agua y evitar su acumulación sobre la calzada.

También, se realizará la bajada del cordón cuneta y la construcción de rampas en el boulevard ubicado entre las calles Moyano y San Luis. En ese tramo se demolerá y rebajará parte del cordón existente para dar continuidad tanto a la bicisenda como a la senda peatonal.

Por otra parte, el proyecto también contempla la ejecución de badenes y triángulos de transición en los sectores definidos. Una vez finalizada la preparación de la base, se avanzará con la colocación de la carpeta de concreto asfáltico.

En los sectores destinados al estacionamiento, así como en la calle Moyano -en el tramo comprendido entre Rivadavia y Santa Cruz- y en la calle Santa Cruz Norte, se realizará un enripiado con el objetivo de mejorar las condiciones de apoyo del terreno.

Además, se construirá una boca de tormenta para la captación de residuos y la conducción del agua pluvial hacia el conducto entubado.

Por último, está prevista la señalización horizontal mediante la aplicación de material termoplástico reflectante, junto con la instalación de señalización vertical, con la instalación de cartelería vial informativa, preventiva y reglamentaria.

La obra también contempla la ejecución del sistema de alumbrado en la bicisenda, conforme al proyecto ejecutivo, lo que incluirá la reubicación e instalación de nuevas columnas de alumbrado público y farolas LED.