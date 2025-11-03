Con la renuncia de un concejal de la Izquierda, el FIT inició la rotación de bancada en el Deliberante de Neuquén

«No renuncio, la banca sigue estando de pie», dijo el concejal José Benegas en la última sesión de Concejo Deliberante, cuando se despidió de sus pares y dejó la banca que asumirá en los próximos días Federico Sánchez, integrante del mismo Frente de Izquierda.

En lo que fue una de las últimas intervenciones en el plenario, solicitó que «se siga adelante con el aporte en los diferentes expedientes» en los que intervino y con especial énfasis, planteó que en la comisión se le de viabilidad al proyecto que busca lograr el boleto gratuito para los jubilados de la mínima en Neuquén capital.

En Neuquén capital, el viaje es gratis en el sistema público «COLE» para los escolares de todos los niveles y la iniciativa busca sumar al sector pasivo que viaja en colectivo.

La renuncia de Benegas para que asuma otro integrante de la lista se hará efectiva a partir del 5 de noviembre. Según se precisó desde el Deliberante, la sesión especial para la jura del concejal que asumirá la banca del FIT se programó para el miércoles a las 10.30.

Otros temas que dejó en comisión y para los cuales solicitó la firma antes de fin de año, fue la incorporación de trabajos en el sector La Estrella Federal, la solución de energía eléctrica para el lote 34 y una definición política para las familias que postularon a viviendas en las 127 hectáreas. «Requiere de soluciones conjuntas del gobierno provincial y municipal, es una buena oportunidad para solucionar problemas», solicitó.

Tres concejales del ala libertaria en el Concejo de Neuquén, retomarán sus funciones: se trata de Cintia Meriño y Joaquín Eguía (Fuerza Libertaria) y de Nicolás Montero (LLA) que integraban las listas nacionales para el Congreso Nacional y estaban obligados a tomarse licencia política durante la campaña proselitista.

El jueves se realizará la sesión ordinaria, convocada a las 11. Entre otros temas, tomará estado parlamentario el presupuesto 2026, con la tarifaria o previsión del nuevo valor de las tasas que regirán a partir de enero. La discusión de los números previstos para inversión y gastos del año que viene involucrará la convocatoria a integrantes del gabinete del sector económico y de obras públicas, desde el 12 hasta el 20 de noviembre, en reuniones especiales de la comisión de Hacienda.