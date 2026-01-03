Cobro de estacionamiento por 12 horas en San Martín generó incertidumbre en comercios

Nuevo horario del Sistema de Estacionamiento Medido en San Martín de los Andes. Foto: Municipalidad de San Martín de los Andes.

La vida comercial de San Martín de los Andes entró en una etapa de incertidumbre tras la modificación de las condiciones del estacionamiento medido.

El titular de la Cámara de Comercio local, Lucas Mántaras, manifestó su preocupación por la extensión del horario de cobro y el incremento tarifario.

El dirigente aseguró que la medida afecta directamente la dinámica del casco histórico, espacio que tradicionalmente recuperaba vitalidad después de las 18.

Los comerciantes criticaron que la ordenanza se aprobó en 2023 de espaldas al pueblo y sin canales de participación ciudadana.

Impacto económico y barreras al consumo

Para la Cámara, el cobro durante 12 horas seguidas representa un perjuicio para los vecinos y una barrera para el consumo en el centro.

El movimiento comercial decae cuando el parquímetro se mantiene activo hasta la noche, afectando la vitalidad económica de la zona.

Desde el municipio justificaron los aumentos vinculándolos a la necesidad de subsidiar el sistema de transporte público.

Sin embargo, los primeros fondos recaudados con ese destino recién se depositaron en diciembre, generando dudas sobre la movilidad urbana.

Finalmente, el impacto de la nueva normativa alcanzó también al turismo. Ante la vigencia del esquema operado por la empresa SAEM, los comerciantes sugirieron a los visitantes buscar alternativas de estacionamiento fuera de la cuadrícula tarifada para evitar cargos adicionales durante su estadía.