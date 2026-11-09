Misa del papa León XIV en Luján: a qué hora será y cómo seguir la celebración en vivo

En plena visita del papa León XIV a Argentina, el tramo culminante del periplo pontificio en suelo argentino concentrará su fervor en el santuario nacional de la patrona del país, congregando a peregrinos de todas las provincias en una jornada de fuerte contenido cívico y religioso.

La misa en Luján del papa León XIV, programada para la mañana del miércoles 11 de noviembre 2026 en la histórica Plaza Belgrano, articulará la devoción mariana con un estricto protocolo de seguridad urbana, coordinado por el municipio bonaerense, las fuerzas federales y la comisión episcopal.

Horarios oficiales, sectores y requisitos para la misa en Luján del papa León XIV

La celebración central en honor a Nuestra Señora de Luján impondrá pautas horarias estrictas para garantizar la seguridad de los asistentes, estructurando la misa en Luján del papa León XIV según los siguientes parámetros:

Horario de la ceremonia central : el oficio religioso se llevará a cabo de 10:00 a 12:00 en el altar principal montado frente a la fachada del templo, marcando la despedida definitiva del pontífice antes de su partida aérea hacia Lima.

: el oficio religioso se llevará a cabo de 10:00 a 12:00 en el altar principal montado frente a la fachada del templo, marcando la despedida definitiva del pontífice antes de su partida aérea hacia Lima. Ingreso a Plaza Belgrano con invitación previa : el perímetro más cercano al escenario litúrgico requerirá una acreditación digital gratuita, obtenida previamente mediante los canales del santuario, con ingreso peatonal habilitado de manera exclusiva entre las 00:00 y las 06:00 del miércoles 11.

: el perímetro más cercano al escenario litúrgico requerirá una acreditación digital gratuita, obtenida previamente mediante los canales del santuario, con ingreso peatonal habilitado de manera exclusiva entre las 00:00 y las 06:00 del miércoles 11. Patios del santuario y pantallas gigantes : quienes no cuenten con pulsera o código digital podrán ubicarse en los amplios Patios de Nuestra Señora de Luján y en los corredores públicos aledaños, donde se dispondrán pantallas led de alta definición y torres de sonido profesional.

: quienes no cuenten con pulsera o código digital podrán ubicarse en los amplios Patios de y en los corredores públicos aledaños, donde se dispondrán pantallas led de alta definición y torres de sonido profesional. Transmisión oficial en vivo: para quienes sigan el acontecimiento desde sus hogares en el Alto Valle y el interior, la misa se emitirá en directo a través de la señal de streaming de Santuario de Luján en YouTube, además de la cobertura de la Televisión Pública y los medios nacionales.

Cortes de tránsito y cronograma de servicios durante la misa en Luján del papa León XIV

La magnitud de la convocatoria obligará a implementar un cerrojo vehicular total en el partido bonaerense, afectando los accesos a la misa en Luján del papa León XIV con las siguientes restricciones: