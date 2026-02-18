Reforma laboral: cómo votaron los senadores de Neuquén, Río Negro y la Patagonia el título de licencias médicas

Este jueves 19 la Cámara de Diputados debatirá el proyecto de reforma laboral que recibió la media sanción en el Senado. Mientras el gobierno de Javier Milei ya da por sentado que la iniciativa obtendrá quórum y luz verde en general, lucha por la votación particular luego de resignarse con el título de las licencias médicas.

En principio, el oficialismo salió a respaldar el polémico artículo. Apenas se aprobó, la jefa del bloque de La Libertad Avanza de la Cámara Alta, Patricia Bullrich, dijo que el texto no iba a tener modificaciones.

En este sentido, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, salió a respaldar las rebajas salariales de 25% y 50% -según el caso- para los trabajadores que presenten certificados médicos, como así también la reducción e n los plazos de licencias médicas para los empleados registrados.

Con el transcurrir de las horas, el propio Gobierno salió a anticipar posibles modificaciones del artículo, más precisamente con mantener el 100% de los haberes en casos de «enfermedades severas, irrecuperables», siempre y cuando se pueda verificar que sea un caso fehaciente.

“Lo del 50% hay que dejarlo porque hay una cantidad de certificados truchos impresionantes. Si te querés hacer el vivo, cobrás menos”, precisó Bullrich.

“Cometimos un error que, bueno, nobleza obliga lo vamos a arreglar“, dijo la legisladora este domingo en en TN y añadió que ”es algo que puede pasar en 210 artículos”.

Finalmente, este miércoles -un día previo al tratamiento en Diputados- el jefe de bloque de LLA en la Cámara baja, Gabriel Bornoroni, confirmó que el artículo finalmente será eliminado del proyecto.

Neuquén, la única provincia que no rechazó el capítulo de las licencias médicas

El polémico artículo de las licencias médicas generó posturas divididas en la Patagonia durante la votación en el Congreso. De 15 legisladores, casi la mitad votó a favor de la inciativa.

Neuquén fue la única provincia patagónica que no aportó ningún voto en rechazo al título 1 del proyecto, el cual contenía el artículo 44° que proponía modificar las licencias médicas.

Los senadores libertarios Pablo Cervi y Nadia Márquez votaron a favor, mientras que Julieta Carroza (del partido del gobernador Rolando Figueroa) se abstuvo. En la votación general todos votaron a favor de la reforma laboral.

Del lado rionegrino hubo mayor oposición al artículo. El único libertario de la provincia, Enzo Fullone, apoyó la iniciativa; mientras que Ana Marks (Justicialista) y Martín Soria (Unión por la Patria) votaron en contra. Ninguno modificó su voto de la votación en general.

En Chubut se repitió el escenario de forma adversa. Las legisladores Andrea Cristina y Editzh Terenzi de Juntos por el Cambio votaron a favor del artículo, mientras que Carlos Linares (Justicialista) votó en contra. Todos repitieron su forma de votar tanto en la general como en la particular en esta ocasión.

En el caso opuesto a Neuquén, la provincia de Santa Cruz fue la única que no aportó ningún voto a favor del artículo que modificaba las licencias médicas: José María Carambia, Natalia Elena Gadano (Alianza por Santa Cruz) y Alicia Kirchner (Unión por la Patria) votaron en contra tanto del artículo como de la reforma laboral.

Por úlimo, en los senadores de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur se repartieron los votos, con un saldo a favor de cambiar los montos y planzos de las licencias médicas. Agustín Coto, Belén Monte de Oca (LLA) votaron a favor; mientras que Cándida López (Frente de Todos) votó en contra. En la votación en general las posturas fueron similares.