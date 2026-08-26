Javier Milei celebró la aprobación en Diputados de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.

La Cámara de Diputados aprobó este miércoles la reforma integral de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA). La iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo busca derogar el esquema normativo vigente desde 2012 para desarticular los mecanismos de auxilio financiero al Tesoro nacional y reenfocar todas las herramientas del organismo en un único propósito: frenar la inflación y defender el poder adquisitivo del salario.

El avance legislativo fue celebrado por el presidente Javier Milei a través de sus redes sociales: “Muchas gracias Diputados Nacionales por acompañar el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del BCRA. Un paso fundamental para erradicar a la inflación de la vida de los argentinos de bien…!!! Ahora a pelearla en el Senado. VLLC!”.

Blindaje a la conducción y fin a la presencia del Ministerio de Economía

La reforma introduce cambios sustanciales en la estructura de gobernanza, en las atribuciones del directorio y en la protección institucional del presidente y de las autoridades de la entidad monetaria.

Uno de los ejes principales de la iniciativa es el blindaje de la conducción frente a los vaivenes y presiones del Poder Ejecutivo. Si bien se mantiene el mecanismo de designación por un período de seis años con acuerdo del Senado, el proceso de remoción será sustancialmente más exigente: para desplazar al presidente del BCRA o a un integrante de su directorio se necesitará el respaldo de una mayoría calificada de dos tercios tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado.

Asimismo, la norma modifica la relación cotidiana con el Palacio de Hacienda al eliminar la presencia fija del Ministerio de Economía en las reuniones del directorio, con el objetivo de reforzar la autonomía operativa de la institución.

Concentración de funciones y fin del crédito fomento

En cuanto a las facultades de la autoridad monetaria, el proyecto retira del directorio la potestad de orientar el crédito hacia las pymes o las economías regionales. Bajo la nueva premisa oficial, esas funciones deben corresponder a la banca de fomento y no a un banco central enfocado de forma exclusiva en la estabilidad de precios.

A su vez, la reforma concentra en la entidad la regulación estricta sobre los sistemas de pago y las cámaras liquidadoras y compensadoras, al tiempo que elimina atribuciones agregadas en modificaciones anteriores que habilitaban al directorio a intervenir con fines de desarrollo económico general.

Cambios en los antecedentes de la norma

La Carta Orgánica del Banco Central es la ley que establece la estructura, las funciones y los objetivos de la entidad encargada de la política monetaria y financiera del país. También determina cuáles son sus facultades y los límites de su actuación frente al Poder Ejecutivo.

La normativa vigente fue modificada en 2012 durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Esa reforma amplió los objetivos del organismo, que además de preservar la estabilidad monetaria pasó a promover la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social.

Otro de los cambios introducidos entonces permitió que el Banco Central asistiera financieramente al Tesoro nacional mediante adelantos transitorios y otras herramientas previstas por la ley. Ese mecanismo es el que la administración nacional busca eliminar al considerar que favorece la emisión monetaria para cubrir el déficit fiscal.

El planteo oficial pretende que el objetivo prioritario del Banco Central vuelva a ser exclusivamente la preservación del valor de la moneda, limitando la posibilidad de que intervenga para financiar el gasto público y consolidando un esquema de disciplina monetaria y fiscal.

El proyecto de ley debe continuar ahora su tratamiento en el Senado. De prosperar en la Cámara Alta, redefinirá el alcance de las funciones del Banco Central en relación con la política económica del Estado.