Cómoda mayoría para el Presupuesto 2026 de Rolando Figueroa: dos votos en contra y llamativas ausencias

Los diputados de Neuquén aprobaron este miércoles en general, y por mayoría, el Presupuesto 2026 presentado por el gobernador Rolando Figueroa. El cálculo de recursos para el año que viene asciende a 7,57 billones de pesos, con una estimación de gastos menor que arroja un superávit financiero al final del ejercicio de 132.328 millones de pesos.

El oficialismo no tuvo dificultades para conseguir la sanción de la ley, que cosechó 29 votos a favor y solo dos en contra. El kirchnerismo hizo críticas, pero finalmente votó a favor, aunque hubo diputados opositores que se levantaron para no participar de la votación.

Entre ellos, las dos recientes fugas del bloque de Comunidad, Mónica Guanque y Federico Méndez, junto con la libertaria Brenda Buchiniz. La vicepresidenta segunda de la Cámara y diputada del MPN, Daniela Rucci, también se ausentó al momento en ese momento de la sesión.

En la sesión de hoy también se aprobó el presupuesto de la Legislatura, de 72.300 millones de pesos, y el del Poder Judicial que asciende a casi 390.000 millones.

El temario fue extenso e incluyó, antes, la aprobación de las modificaciones en los convenios colectivos de trabajo de los Registros Civiles, el EPEN, el Tribunal de Cuentas y el IPVU-Adus, además de la sanción en general del nuevo Código Procesal Civil Adversarial de la provincia.

Está previsto que el nuevo sistema para la justicia civil se ponga en marcha en agosto próximo y hoy la diputada Cielubi Obreque (MPN) aseguró que “no se crea un solo cargo nuevo en el Poder Judicial con la sanción de este código”.

Los números del 2026

En el debate del Presupuesto, el diputado Marcelo Bermúdez (PRO-NCN) destacó el proceso de desendeudamiento del actual gobierno provincial y que continuará en el 2026, el “cúmulo de obra pública que se va a realizar” por 1 billón de pesos y explicó que ese factor hace que el superávit sea “exiguo”. “Considerando que hay equilibrio fiscal, hay obra pública y hay desendeudamiento es absolutamente recomendable a mis colegas diputados promover la votación afirmativa del proyecto”, pidió.

En la misma línea, Ernesto Novoa (Comunidad) dijo: “Tenemos a la vista un presupuesto que debería alegrarnos a todos porque hay una administración eficiente, austera y con desarrollo”.

El Presupuesto prevé un gasto de capital para el 2026 superior a 1,1 billones de pesos, un aumento del 12% respecto a este año. Un billón será para Inversión Real Directa, es decir, obra pública.

El pago total en concepto de servicios de deuda será de 433.000 millones en el año, de los cuales 125.195 millones serán por pago de intereses y comisiones, mientras que el grueso irá a la amortización de capital.

En cuanto a los gastos corrientes, los salarios de los trabajadores se llevarán más de 4,2 billones de pesos.

Darío Martínez (UP) planteó la necesidad de “prender una luz roja” porque cuestionó que, este año, se previó un gasto en obras equivalente a 1.040 millones de dólares mientras que el de 2026 será de 1.166 millones, lo que consideró una disminución si se tiene en cuenta la inflación.

Guillermo Monzani (Fuerza Libertaria) criticó el razonamiento y acusó al diputado de tener “mucha ignorancia en el tema”. “Yo creo que la provincia necesita por los próximos diez años 1.000 millones de dólares en infraestructura por año”, aseguró.

Si bien observó una “debilidad en los gastos corrientes” del proyecto y dijo que no era “100% satisfactorio”, votó a favor porque “va en el camino correcto”.

Martínez y toda la bancada kirchnerista finalmente también acompañó, por entender que el presupuesto es una herramienta del Ejecutivo y que el pueblo le dio atribuciones a Figueroa con su voto.