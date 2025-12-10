Rolando Figueroa tiene su ley «aclaratoria», con más votos en contra y un debate de la deuda de Neuquén

La Legislatura de Neuquén sancionó este miércoles, por mayoría, la ley «aclaratoria» que había solicitado el gobierno de Rolando Figueroa para la autorización de crédito con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Fue con menos votos que la ley original, producto del quiebre del bloque oficialista que se generó en las últimas semanas y que hoy sumará una integrante más.

El proyecto sancionado hoy encuadra la autorización otorgada por el artículo 9° de la ley 3540 –la recientemente sancionada- y la adecua a la ley 2141 de Administración Financiera y Control. Esto implica que el Ejecutivo pueda utilizar cualquiera de las operaciones vinculadas a la emisión y colocación de títulos, bonos u otras obligaciones de mediano y largo plazo.

«No se incrementa el monto de lo que ya hemos autorizado», aclaró el diputado Matías Martínez (Comunidad), quien actuó de miembro informante.

El argumento, sin embargo, no evitó un larguísimo debate en la sesión especial convocada para esta mañana y que terminó en pases de factura, críticas por la herencia recibida del MPN, un insólito cuestionamiento a la privatización de las represas, entre otras ramificaciones de los discursos.

El proyecto se aprobó en general con 26 votos a favor y 8 en contra de Julieta Ocampo, Andrés Blanco (FIT), Mónica Guanque, Federico Méndez (Democracia Neuquén), Darío Martínez, Lorena Parrilli y Darío Peralta (Unión por la Patria) y Brenda Buchiniz (Cumplir-LLA).

Críticas sin grieta

Lorena Parrilli (Unión por la Patria) planteó la supuesta «voracidad» del gobierno de Figueroa para pedir autorizaciones de deuda antes de pasar a cuestionar el proceso de licitación de las hidroeléctricas y la posición que adoptó la Provincia en la negociación.

También cuestionó Brenda Buchiniz (Cumplir-LLA) que los términos del endeudamiento implicaban «comprometer el futuro de los neuquinos» y lo mismo hizo la ahora opositora Mónica Guanque (Democracia Neuquén), quien evaluó que «en una provincia tan rica» no lo veía «necesario».

«Yo al principio estaba de acuerdo con nuestro líder de seguir con la construcción de rutas y otra cosas que necesitábamos. Pero esa deuda se ha ido incrementando cada vez más, cada vez más y no lo veo reflejado en salud y educación», planteó.

La legisladora, quien recientemente se escindió del bloque de Comunidad para armar una bancada propia, fue una de las que votó hoy en contra del proyecto «aclaratorio», pese a haber votado la ley anterior. Lo mismo hizo su compañero de bloque, Federico Méndez, quien también criticó la falta de obras en Plottier y motivó que Francisco Lépore (Avanzar) termine leyendo el listado de inversiones por 36.000 millones de pesos que la Provincia está financiando en esa ciudad.

Desendeudamiento

Entre quienes contestaron a las críticas de la oposición estuvo Marcelo Bermúdez (PRO-NCN), quien explicó que, de los pedidos de endeudamiento que autorizó la Legislatura en lo que va de la gestión de Rolando Figueroa, se usaron «nada más que 40 millones de dólares para hacer rutas y algunos planes de saneamiento».

«Hay algunos que plantean que estamos ante un gobierno que endeuda serialmente. No, en realidad, el gobierno cuando asumió en diciembre de 2023 tenía un stock de deuda de más de 1.250 millones de dólares y hoy el stock es de 850 millones», planteó.

También dijo que las tasas de interés de los créditos autorizados son «muy razonables».

En igual sentido, Francisco Lépore (Avanzar) detalló que el stock actual de deuda de Neuquén es de 817 millones de dólares, lo que implica que hubo un «desendeudamiento de casi el 32% en dos años».

Y añadió que, entre 2026 y 2027, vence casi el 80% de la deuda actual . «Son unos 500 millones de dólares, por lo cual vamos a empezar a pagar estos empréstitos cuando el stock va a ser alrededor del 10% de lo que tenemos actualmente. Eso tiene una planificación, una estructuración que no compromete las cuentas de la provincia y que nos permite disminuir el déficit de obra pública», afirmó.

El MPN y su herencia

En el Movimiento Popular Neuquino hubo dos discursos de diferente tono. Por un lado, Gabriel Álamo valoró que «se cumplen dos años de gestión y el bloque del MPN ha dado una muestra de madurez política y acompañamiento institucional». Aclaró que la ley es «una herramienta que necesita el gobernador para resolver problemas» y valoró que «hay una provincia en obra».

Por otro lado, Claudio Domínguez cuestionó a quienes hablaron de la «herencia» de los anteriores gobiernos.

«Hay diputados que se quejan pero, gracias a determinados gobiernos y gobernadores anteriores es que se fueron desarrollando los no convencionales», repasó sobre la evolución de Vaca Muerta en los útimos años.

«Neuquén es la provincia que más creció poblacionalmente y tuvo todas estas dificultades. Hay que tener en cuenta los contextos, los años, saber que vivimos en un país y que la macroeconomía no la maneja el gobernador de turno, ni el precio del barril ni el precio del gas», defendió y advirtió que, entre quienes critican, «algunos fueron funcionarios y otros hasta ministros y vicegobernadores del MPN».

«Guarda que cuando uno habla de la herencia capaz le estás pegando a los propios», planteó.