Neuquén cambia su justicia civil desde el 1 de agosto: «Con este Código ponemos a los jueces a dictar sentencias»

A partir del 1° de agosto del 2026, Neuquén pondrá en marcha el nuevo Código Procesal Civil Adversarial que cambiará la forma en que se resolverán las demandas de la justicia civil en la provincia. Los diputados le darán despacho al proyecto la semana que viene para que quede sancionado como ley en las sesiones del 10 y 11 de diciembre, habilitando un período de transición de seis meses para pasar del actual sistema al nuevo.

«Con este código ponemos a los jueces a dictar sentencias. Para eso, se ha avanzado en un modelo de reglas claras y previsibilidad», afirmó hoy el jurista Gustavo Calvinho, quien estuvo a cargo de redactar el anteproyecto por pedido de la comisión especial interpoderes que se conformó en abril de este año.

El profesional expuso hoy frente a los diputados de la comisión de Asuntos Constitucionales los alcances de la reforma y aseguró que «es la primera vez que Neuquén trabaja en un código propio», ya que el que está vigente desde 1975 «adoptó el de la Nación prácticamente sin cambios».

Calvinho destacó que la provincia «tomó una decisión de avanzar a un nuevo modelo de justicia tratando de seguir el éxito que se tuvo con el proceso penal». Neuquén reemplazó en 2014 su Código Procesal Penal por un modelo acusatorio donde la fiscalía impulsa la investigación y los jueces resuelven en audiencias públicas, lo que implicó un antes y un después para la justicia penal.

Pocos jueces y muchos abogados

Sobre el diagnóstico que hicieron en la provincia de la justicia civil, el jurista dijo que hay «tribunales recargados, pocos jueces y muchos abogados» y por eso se optó por una reconfiguración de tareas y funciones en el Poder Judicial.

«Para eso se tomó la decisión de ir al modelo adversarial: poner a las partes y a los abogados a litigar y a los jueces a resolver. Había gran cantidad de tareas burocráticas que se hacían que no eran resolver y dictar sentencias. Con este código, ponemos a los jueces a dictar sentencias», destacó.

También señaló que la reforma incorpora tecnología para hacer más ágiles las notificaciones, pero «con la premisa de que no deje afuera a personas vulnerables». Los escritos en papel podrán seguir coexistiendo.

Por otro lado, Calvinho indicó que se tomaron medidas para bajar los costos de los procesos, como habilitar la publicación de edictos gratuitos en el sitio del Poder Judicial. «En este modelo, el foco está puesto en la persona que acude a la justicia», sostuvo.

Una figura inédita

El Código Procesal Civil Adversarial que implementará Neuquén desde agosto próximo simplificará los trámites en dos tipos de procesos: ordinario y sumarísimo. «Se dejan atrás sinnúmero de variedades que había y hemos unificado plazos, tratado de bajar los tiempos muertos del proceso», explicó.

Planteó que serán las partes las que van a manejar los tiempos del proceso y las que podrán exigirle a la justicia que resuelva «en los tiempos que corresponde».

Y como otra «novedad» de la reforma, añadió que se incorporó la figura del «descubrimiento de prueba», inédita en el país, por lo que Neuquén «va a ser la primera provincia que lo tiene». Esto implica que las partes puedan intercambiar información y documentos sobre el caso antes de llegar a juicio, lo que puede redundar en acortar tiempos o incluso llegar a un acuerdo y evitar esa instancia.

«Esto no es un enlatado que bajó sino que se empezó a hacer desde cero al ver los números de Neuquén y hablar con los actores de la provincia», dijo a los diputados.

El presidente de la comisión, Ernesto Novoa (Comunidad), adelantó que la intención es darle despacho al proyecto el martes que viene para que pueda entrar en las sesiones del 10 y 11 de diciembre, las últimas programadas en el año.