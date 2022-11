Con almohadas en la calle, los trabajadores de la salud reclamaron en el Centro Cívico de Bariloche

Los trabajadores de la salud se manifestaron en el Centro Cívico de Bariloche este miércoles por la mañana. Hubo cánticos con fuertes críticas a la gobernadora Arabela Carreras, en torno a varias almohadas que arrojaron sobre la calle. «El mensaje es que, de alguna manera, ‘Seguimos reanimando a la salud’«, resumió la enfermera Rosa Lemos, integrante de la asociación Asspur en Bariloche.

«Luchamos por un sueldo digno, pedimos la reducción de la edad jubilatoria, no cobrar más sumas en negro y el reconocimiento de Asspur. ¡Ni un paso atrás!», decía uno de los folletos que entregaban los trabajadores.

Lemos insistió en que aguardan una audiencia con la gobernadora, después de «16 solicitudes». «Queremos que se entienda que la única forma de mantener este sistema es con nosotros», dijo.

Los residentes del hospital Ramón Carrillo también se sumaron al reclamo. «Varios compañeros sufrieron recortes en la beca que cobramos, sin aviso previo. Si bien desde el Ministerio de Salud dijeron que había un error en la liquidación, solo le devolvieron la diferencia a los compañeros de Bariloche que reclamaron. No sucedió lo mismo en el resto de la provincia», explicó Trilce Reyes.

Foto: Chino Leiva

Agregó que a residentes de Salud Mental Comunitaria y Enfermería «les vienen bajando el sueldo y no saben por qué. Al no tener un recibo de sueldo, no podemos saber qué es lo que descuentan«.

Por otro lado, los residentes denunciaron que el cobro de becas: «Si bien estamos en etapa de formación, somos trabajadores de la salud. No tenemos convenio colectivo de trabajo y por lo tanto, no tenemos aportes jubilatorios, ni obra social familiar ni vacaciones ni licencias», enfatizaron.

1/ 2 Foto: Chino Leiva 2/ 2 Foto: Chino Leiva