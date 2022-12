Con críticas hacia dentro y fuera del peronismo, Casas lanzó su candidatura por el Justicialismo

Ante un centenar de dirigentes y militantes del justicialismo rionegrino, Gustavo Casas realizó el lanzamiento de su candidatura a la gobernación de Río Negro, con críticas hacia dentro y fuera del peronismo. Anunció que el objetivo será potenciar las economías regionales de la provincia atrayendo inversores, y a su vez generando condiciones para el asentamiento de familias.

El titular del Distrito 20 de Vialidad Nacional hizo el lanzamiento de su campaña desde la Unidad Básica de Justicialismo en Villa Regina, contando con el respaldo de la agrupación Convocatoria Hay 2023, que tiene entre los principales referentes al dirigente Osvaldo Nemirovci.

“No es poca cosa estar poniendo en consideración del pueblo rionegrino una candidatura a gobernador del peronismo. No es un detalle menor, no se ha hecho hasta ahora en la provincia; nadie dentro de nuestro espacio político ha salido a decir como lo hizo Gustavo hace unos meses: yo me animo, yo quiero ser gobernador, yo quiero transformar Río Negro, quiero darle batalla al partido de gobierno de Alberto Weretilneck”, apuntó Nemirosvci al respaldar la postulación.

“Nuestro peronismo viene de desmembramiento, de derrotas, debemos asumirlo, un peronismo desarmado, al cual hay que ponerle coraje para ser candidato. Esto tiene un valor significativo y tenemos que darle una gran importancia”, agregó.

Por su parte, Casas, sostuvo que desde el espacio que encabeza se hace una amplia convocatoria a todos los sectores para sumarse con el objetivo de lograr la gobernación en 2023. “No es fácil ser peronista en Río Negro, pero tenemos muchas ganas porque hemos leído a parte del paisaje humano, la geografía rionegrina; es una geografía que está perdiendo el tiempo. Es una vergüenza tener a alguien que solo le preocupe resolver los problemas personales y hacer un pequeña pyme con tres diputados y medio senador”, apuntó.

Al mismo tiempo enfatizó que su propuesta de gobierno será para potenciar el desarrollo de la provincia con el diseño de obras necesarias para los habitantes, atrayendo inversiones, potenciando las actividades productivas.

“No vamos a ir a Buenos Aires a preguntar qué tenemos que hacer, no vamos a ser marionetas. El mayor de los respetos se gana cuando uno defiende los intereses de su pueblo. En la provincia de Río Negro se terminó el dedo, empieza una etapa profundamente revolucionaria. Queremos ver las necesidad de cada localidad y qué hay que hacer en cada una de ellas para poder transformar cada rincón de nuestra provincia. No quiero ir a Buenos Aires a mendigar, no voy a pedir permiso, de última pediré perdón si me equivoco”, enfatizó.

Por otra parte, adelantó que en caso de acceder al gobierno provincial, sus primeras acciones estarán dirigidas a garantizar el acceso a lotes para las familias, con una proyección de urbanizar 30 mil parcelas en toda la provincia, y en generar espacios para que productores puedan vender sus productos y precios accesibles para la población.