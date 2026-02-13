Incidentes en el Congreso por la reforma laboral: quiénes son los manifestantes acusados por el Gobierno de «terrorismo»

El Gobierno abrió otro capítulo por los incidentes que se registraron en el Congreso cuando se realizó la protesta en contra de la reforma laboral, este 13 de febrero confirmó que presentó la denuncia formal ante la Justicia para que los responsables sean acusados por «terrorismo».

El Ministerio de Seguridad aseguró que la lista, por ahora, se completa con 17 nombres de manifestantes que fueron identificados con la ayuda de cámaras de seguridad y transmisiones de medios de comunicación. De igual manera no se descarta que aparezcan nuevas identidades ya que el Gobierno continúa analizando las imágenes para realizar nuevas presentaciones penales.

Quiénes son los manifestantes que el Gobierno denunció por «terrorismo»

Fuentes oficiales informaron que la recopilación de pruebas incluye registros audiovisuales y testimonios que permitirían individualizar responsabilidades. La investigación continúa en manos de la Justicia, que deberá determinar la situación procesal de las 17 personas que formaron parte de los hechos ocurridos en el Congreso.

Según lo revelado por el sitio Clarín, los manifestantes identificados son:

Lucas Horacio Cabrera Claudio Marcelo Figueroa Héctor Rodolfo Cabrera Martín Castiñeiras Federico Alberto Mazzagalli Matías Enzo Roldán Patricio Hernán Castellan Denis Alejandro Figueredo Néstor Alejandro Flores Lucas Ezequiel Lobato Nahuel Ezequiel Britos Carlos Nicolás Kipper Amalfi Manuel Edgardo Barrios Natanael Benjamín Aguirre Jorge Ismael González Pedro Antonio Juárez Roberto Daniel Tassano.

Manuel Adorni sobre los incidentes en el Congreso

Adorni confirmó con un posteo en su cuenta de la red social X que la denuncia por los hechos ocurridos en el Congreso ya fue presentada ante la Justicia.

«Atacar al Congreso de la Nación y agredir a las fuerzas de seguridad es un delito grave contra el orden constitucional», remarcó y luego informó que la denuncia presentado acusa de «terrorismo a los responsables de los ataques». «El que las hace, las paga», concluyó.