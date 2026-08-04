Roma tiene en el radar a Nahuel Molina y le hizo una oferta al Atlético Madrid

El lateral derecho argentino está en la mira de la Roma. (Foto: AP)

Nahuel Molina podría cambiar de equipo antes del cierre del mercado europeo. La Roma presentó una oferta formal de 17 millones de euros, incluyendo bonus, por el lateral derecho argentino del Atlético de Madrid, y en las próximas horas buscará cerrar un acuerdo con el jugador sobre sus condiciones contractuales. El entrenador Gian Piero Gasperini lo pidió expresamente para reforzar la banda derecha.

El equipo de la capital española está abierto a escuchar propuestas. Molina tiene contrato hasta junio de 2027 y con apenas un año de vínculo por delante una vez finalice la próxima temporada, la dirigencia colchonera prefiere vender ahora antes de que su valor de mercado continúe depreciándose.

El monto que pretende el elenco rojiblanco ronda los 15 millones de euros, cifra que la oferta de la Loba supera con los bonus incluidos.

De concretarse la operación, el lateral argentino volvería a la Serie A, competencia que ya conoce tras su exitoso paso por el Udinese antes de desembarcar en el Atlético en 2022. En Roma además encontraría a tres compatriotas: Paulo Dybala, Matías Soulé y Santiago Castro.

A lo largo de sus tres temporadas en el conjunto madrileño, el lateral albiceleste disputó 181 partidos oficiales, aportó 9 goles y 17 asistencias y se consolidó como una de las piezas más utilizadas por Diego Simeone.

Su rendimiento sostenido le permitió mantener su lugar en la Selección Argentina, con la que fue campeón del mundo en Qatar 2022 y finalista en el Mundial 2026.