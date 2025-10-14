A semanas de las elecciones, el Senado posterga debates sensibles y el Gobierno gana tiempo

La Cámara alta transita días de calma relativa para el oficialismo: la reunión de Labor Parlamentaria que iba a celebrarse este martes fue suspendida, lo que dilata la posibilidad de sesionar y le permite a la Casa Rosada ganar tiempo estratégico. Con las elecciones generales a la vuelta de la esquina, sería inusual que el Senado retome sesiones plenarias antes de fines de octubre o comienzos de noviembre.

La cumbre entre jefes de bloque estaba fijada desde la última Labor Parlamentaria, realizada hace 15 días, pero terminó convirtiéndose en un obstáculo. Durante la mañana del lunes, los bloques fueron notificados del horario del encuentro; pasado el mediodía, la reunión fue dilatada ante la falta de consenso, según reconocen desde los despachos más experimentados, informó Infobae.

Uno de los motivos fue la postura de los sectores «dialoguistas» que se resisten a adherir a una agenda impulsada por el kirchnerismo a toda velocidad antes de los comicios nacionales. Además, el temario del Frente de Todos, encabezado por José Mayans (Formosa), incluía iniciativas que requerían los dos tercios del Senado para ser tratadas sobre tablas, algo que nadie podía garantizar.

La actividad en la Cámara alta se mantiene limitada a proyectos que generan tensiones internas en varios espacios, con un fuerte lobby dispuesto a frenar cualquier avance. Por ejemplo, este martes se conformará la bicameral de análisis de privatizaciones, donde los opositores ya anticipan críticas al Gobierno libertario.

El Senado deberá definir la vigencia de los DNU y avanzar con proyectos estratégicos de energía nuclear antes de fin de mes

Entre los temas pendientes figura también la revisión de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), cuya aprobación debería extenderse a 90 días corridos con mayoría absoluta de ambas Cámaras. La semana pasada, la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa en general, pero modificó el artículo tres, que establece el plazo de 90 días, por lo que ahora el Senado deberá definir si mantiene la versión original o la revisada.

Además, el miércoles se prevé un plenario de las comisiones de Ciencia y de Energía para tratar la declaración de «interés público y estratégico no enajenable del Desarrollo Nuclear Argentino vinculado con el uso pacífico de la energía nuclear y radiaciones ionizantes», un proyecto de Mayans que busca avanzar rápidamente hacia la Cámara de Diputados.

Con la actividad parlamentaria concentrada en comisiones y encuentros informativos, el Gobierno logra, al menos por ahora, ganar tiempo frente a la presión opositora y evita que el recinto se convierta en un escenario de conflicto abierto en plena campaña electoral.