Fuerza Patria reveló su lista completa de candidatos al Congreso en Neuquén

La exconcejal de Neuquén formará parte de la lista a Diputados. Foto Florencia Salto.

Fuerza Patria presentó la lista completa de candidatos y candidatas a ocupar una banca en el Congreso de la Nación, en representación de Neuquén. En las elecciones del 26 de octubre la provincia renueva tres lugares en Diputados y tres en el Senado.

Se trata de una alianza compuesta por el Partido Justicialista, el Frente y la Participación Neuquina (FyPN), el Partido Solidario y Libres del Sur.

Tal y como anticipó ayer diario RIO NEGRO, Silvia Sapag buscará ser reelecta en su cargo de senadora. Quien le sigue en la lista es el concejal de Chos Malal, Sebastián Villegas (FyPN). Van como suplentes Carina Ortiza (Plottier) y Pablo Maldonado (Zapala).

En cuanto a las candidaturas a Diputados, la nómina la encabeza la rectora de la Universidad Nacional del Comahue, Beatriz Gentile. El segundo puesto es para Fernando Pieroni (Centenario) y en tercer lugar irá Mecedes Lamarca (Libres del Sur).

Como suplentes quedaron Juan Celli (Partido Solidario), Magdalena Jacobo (Chocón) y Lautaro Luque (Piedra del Águila).

En total son ocho las agrupaciones que confirmaron su participación en los comicios. Además de Fuerza Patria competirán La Libertad Avanza, La Neuquinidad (el espacio del gobernador Rolando Figueroa), El FIT, Unidad Popular, Más por Neuquén, Desarollo Ciudadano, y Fuerza Libertaria.