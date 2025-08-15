Silvia Sapag encabezará la lista a senadores de Fuerza Patria en Neuquén

La senadora Silvia Sapag buscará renovar su banca en las próximas elecciones del 26 de octubre. Encabezará la lista de Fuerza Patria en Neuquén. «Uno siempre en la política está dispuesto a ocupar el lugar que le pidan», afirmó en diálogo con diario RÍO NEGRO, al confirmar la candidatura.

Sus planes originalmente eran otros. «Yo había tomado la decisión de que terminado mi mandato no me iba a ir a descansar, que iba a seguir militando, porque creo que la situación de nuestro pueblo es muy tremenda y necesita que los políticos atiendan la situación, entonces me parecía que era una buena determinación seguir militando», aseguró.

Señaló que la propuesta le llegó ayer y se comunicó con la presidenta del Partido Justicialista, Cristina Fernández de Kirchner. «Conversé con ella y me dio su aval. Estaba contenta y enseguida empezó a darme instrucciones de cómo tenía que ser la campaña, al mejor estilo Movimiento Popular Neuquino», agregó.

Silvia es hija de Felipe Sapag, fundador del partido provincial que este año decidió no presentarse a elecciones, atravesado por una fuerte crisis de liderazgo, luego de perder por primera vez en la historia la gobernación frente a Rolando Figueroa, en 2023.

La ahora candidata ha sido crítica de la gestión del mandatario al que considera «muy permeado por la derecha».

«Nos vamos a potenciar»

En cuanto a la charla con Cristina, la senadora indicó que le pidió una campaña «cuerpo a cuerpo». «Ir a visitar a las familias, recorrer los barrios, recorrer los pueblos, hacer campaña donde a uno lo vean, donde uno se empape de las dificultades, donde uno escuche qué es lo que falta. La gente está muy desesperada y por lo menos necesita que alguien lo escuche», enfatizó.

Compartirá este recorrido con Beatriz Gentile, ya que la actual rectora de la Universidad Nacional del Comahue liderará la lista a diputados de Fuerza Patria. «Nos respetamos mucho, nos queremos, nos pusimos contentas de poder realizar esta campaña juntas, nos vamos a potenciar«, remarcó.

El resto de quienes integran la nómina aún no está definido, pero ocurrirá en cuestión de horas ya que el cierre de las candidaturas es el domingo 17 de agosto.

En Neuquén Fuerza Patria es una alianza compuesta por el Partido Justicialista, el Frente y la Participación Neuquina, el Partido Solidario y Libres del Sur.