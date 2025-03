Con presupuesto acotado desde Nación inició el ciclo lectivo el colegio tecnológico de la UTN en Cutral Co

Son 300 las y los estudiantes de 1° a 4° año que hoy iniciaron el ciclo lectivo 2025 en el Colegio Tecnológico de la UTN. Lo hicieron en su edificio propio de Cutral Co. La primera escuela preuniversitaria que tiene la UTN en todo el país no recibió más presupuesto para el funcionamiento, por lo que los dos municipios de la comarca petrolera aportarán para el personal no docente de las instalaciones.

El ciclo lectivo 2025 se inició este miércoles para el alumnado de esta institución de enseñanza pública que tiene 75 adolescentes que ingresaron a 1° año y que están repartidos en tres comisiones o cursos. En el acto oficial el decano de la facultad Regional del Neuquén de la UTN, Pablo Liscovsky dio la bienvenida a las y los ingresantes y a sus familias.

Liscovsky no dejó de contextualizar la situación financiera que enfrenta la educación superior, y en este caso preuniversitaria, ante el recorte de fondos que envía Nación.

«No tenemos presupuesto para financiar los gastos que demanda la escuela. El presupuesto universitario es decir, lo que nos gira la Nación es exactamente lo mismo que el del año pasado. O sea, no valida la ampliación de instalaciones ni la mayor cantidad de personas», describió.

El decano de la FRN-UTN Pablo Liscovsky apeló al cuidado de las instalaciones. (Foto Gentileza)

El decano agregó que: «nos dieron el mismo presupuesto que cuando esto (por la escuela) no existía. Esto nos obliga a destinar recursos que se generan trabajando, brindando servicios desde la universidad». Por esta razón es que solicitaron ayuda a las familias lo mismo que también les requirieron a los municipios de Cutral Co y de Plaza Huincul.

Las dos comunas son las encargadas de aportar los sueldos que demandan el personal no docente: maestranza y seguridad que tiene la institución. Es por esta razón que hizo especial énfasis en la necesidad de cuidado de las instalaciones por parte de las y los alumnos. «Hay que cuidarlo como si fuera propio» y para que perdure por décadas, no solo para una generación, agregó.

Por otra parte, explicó que a través de los convenios con empresas de la industria hidrocarburífera como Pampa Energía y Tecpetrol se alcanzarán programas de formación de becas para estudiantes que tengan buen rendimiento académico y que, a la vez, sus familias transitan una situación económica ajustada. También habrá capacitación para docentes con esos acuerdos.

«La educación es el motor del desarrollo», dijo el intendente Ramón Rioseco

En el acto, el intendente de Cutral Co Ramón Rioseco se refirió a todos los presentes como un momento histórico. “Es un sueño hecho realidad, fruto del esfuerzo y la convicción de que la educación es el motor del desarrollo», dijo.

Describió al edificio como una construcción de primer nivel: «eso implica compromiso de los estudiantes porque todos tienen los ojos puestos en ustedes y en esta escuela en particular porque es la primera preuniversitaria que tiene la UTN».

Recordó que la continuidad de la obra -con el cambio en la administración nacional que interrumpió el desembolso de dinero, se había alcanzado solo el 40 % de avance- se pudo ejecutar en muy poco tiempo. Rioseco indicó que antes de este edificio propio, consiguieron adaptar un espacio municipal y hoy ya cuentan con la escuela propia. «Hubo mucho esfuerzo y mucha gestión para conseguir los recursos».

«Creemos en la educación pública y en la universidad«, subrayó e instó a todo el alumnado y al personal a cuidar las instalaciones.

El edificio en el barrio Zani de Cutral Co

Las flamantes instalaciones que fueron formalmente entregadas a fines del año pasado, tienen 3.113 metros cuadrados de superficie cubierta y casi 119 metros cuadrados semicubiertos.

El director del colegio, Daniel Flores, remarcó que el edificio cuenta con 21 aulas adaptadas para clases y para los talleres de integración tecnológica, informática y robótica de primer a tercer año. «Es un lugar muy cómodo, muy confortable, y lo vamos a aprovechar al máximo para que nuestros alumnos saquen el mayor provecho para llevar adelante su proceso de aprendizaje», señaló.

Flores recordó que una vez cumplida la trayectoria -después de seis años-sus egresados obtienen sus títulos como técnicos en Desarrollo Software; y en Hidrocarburos. Desde su creación en 2022, con ingreso de 75 vacantes por año, se llegó a esta instancia con 300.

Las instalaciones cuentan con espacios comunes, biblioteca, comedor, un amplio patio y áreas verdes. Hay estacionamiento interno y otro espacio fuera del predio con estacionamiento a 45°. Además se autorizó una nueva parada para el servicio urbano de transporte público, debido a que está hacia la salida oeste de Cutral Co.