Con un acto en Parque Lezama, el kirchnerismo vuelve a pedir la liberación de Cristina Kirchner

En el Día de la Bandera Nacional, la militancia kirchnerista realizará un banderazo en Parque Lezama para pedir, una vez más, la liberación de la expresidenta Cristina Kirchner, quien cumple arresto domiciliario desde hace más de un año tras ser condenada por la causa Vialidad.

Banderazo para reclamar por Cristina Kirchner

La organización La Cámpora convocó vía redes sociales a sumarse a la acción con el mensaje: “Este sábado, banderazo en Parque Lezama. Por Argentina. Por Cristina”. Tendrá lugar en el parque del barrio porteño de San Telmo desde las 15, a poco más de un año de la detención de la actual titular del Partido Justicialista (PJ).

Las manifestaciones en más de 135 municipios de todo el país se harán de manera simultánea, para volver a denunciar la «proscripción» de Cristina Kirchner.

En Parque Lezama se hará un acto y está pautado un discurso del hijo de la exmandataria y actual diputado nacional, Máximo Kirchner. Se especula también con la chance de que haya un mensaje grabado o por teléfono de Cristina Kirchner, pero aún no estaba confirmado.

Debido a las diferentes manifestaciones realizadas durante este tiempo en el domicilio de la expresidenta, en la calle San José 1111, que ocasionaron incidentes frente al edificio donde cumple la prisión domiciliaria, se decidió realizar la actividad principal en Parque Lezama.

Es que días atrás, el juez de ejecución penal Rodrigo Giménez Uriburu intimó de manera formal a la exmandataria a cumplir de forma estricta las reglas de su detención, advirtiéndole que, de persistir las manifestaciones que alteran el orden público, dejaría sin efecto el arresto domiciliario.

En tal sentido, la justicia argumentó su aviso marcando que la exmandataria fue parte activa de la convocatoria de la manifestación del pasado domingo colgando una bandera de su balcón que cruzaba la calle. Además, sostuvo que es el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires quien debería autorizar la realización de este tipo de acciones.

NA