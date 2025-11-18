Con un ministro de Rolando Figueroa, la Legislatura abre el debate por el Presupuesto 2026 de Neuquén

La Legislatura de Neuquén empezará a revisar el Presupuesto que envió el gobernador Rolando Figueroa para 2026 desde este martes, cuando se largue la discusión en las comisiones donde será abordado.

El proyecto tomó estado parlamentario la semana pasada, durante la sesión en la que se aprobaron otras iniciativas relevantes para el Ejecutivo como los dos créditos con organismos internacionales y el fideicomiso con empresas petroleras para financiar la obra del bypass vial de Añelo.

Según adelantaron desde el Gobierno, el Presupuesto 2026 prevé ingresos corrientes por 7,5 billones de pesos y gastos por 7,4 billones, relación que anticipa un resultado financiero superavitario superior a los 100 millones de pesos.

La Legislatura arranca el debate por Presupuesto 2026 de Neuquén: la agenda

Fuentes legislativas explicaron a Diario RÍO NEGRO que la primera comisión en reunirse será la de Asuntos Constitucionales, aunque solo por uno o dos puntos. Más tarde se le dará lugar a la de Presupuesto, encargada de tratar en detalle el proyecto.

Se espera que entre los asistentes esté el ministro de Economía, Guillermo Koenig, además de otros funcionarios de su cartera, clave para la previsión de ingresos y gastos del ejercicio que viene.

El titular del área económica anunció su asistencia para el martes a las 10 y posiblemente exponga acompañado por la secretaria de Hacienda y Finanzas, Carola Pogliano. Ambos vienen de realizar una tarea similar el martes pasado, cuando presentaron ante los legisladores los alcances de los dos préstamos internacionales que pidió el Gobierno.

La agenda de los diputados, sin embargo, no se detendrá allí. El miércoles también se va a tratar en comisión el presupuesto del Poder Legislativo. Un día después, el jueves, será el turno de la previsión del Poder Judicial. Ambas citas tienen horario todavía a confirmar.

La Legislatura arranca el debate por Presupuesto 2026 de Neuquén: «Que todos pregunten»

Ante la consulta de este medio, desde el oficialismo indicaron que la intención es lograr un debate productivo, donde todos «puedan sacarse las dudas y hacer las preguntas que deseen».

El Presupuesto enviado por el Ejecutivo prevé un superávit menor al de este año, sobre todo, por una recaudación inferior de regalías hidrocaburíferas. La razón sería una caída en el precio internacional del barril sobre el cual se efectúa el pronóstico.

De acuerdo a lo que se despende de la proyección oficial, casi un tercio de los gastos del 2026, es decir alrededor de un 1 billón de pesos, irá a la pavimentación de rutas provinciales.