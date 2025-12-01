Concejala de Roca cuestionó al Municipio por las consecuencias de la tormenta: «Las calles se convierten en ríos»

La única concejala opositora, Belén Bavastri, criticó a la intendenta de Roca, María Emilia Soria, por las consecuencias de la tormenta del domingo que sufrió la ciudad, tras las intensas lluvias del fin de semana. En contraste, señaló que gran parte del presupuesto que se utiliza para la organización de la Fiesta de la Manzana podría destinarse a las obras de desagote pluvial.

A través de un comunicado, la edil de Juntos Somos Río Negro señaló que el problema de las inundaciones es una constante, donde cada vez que las lluvias superan la capacidad de desagote de la ciudad: «las calles se convierten en ríos y los daños lo sufren los vecinos».

«Es lógico que los vecinos se pregunten cuantas obras se podrían hacer para evitar las inundaciones con los $3.005.000.000 en aportes municipales (el equivalente a unos dos millones de dólares), que la gestión de María Emilia Soria pretende destinar a la realización de la Fiesta Nacional de la Manzana» apuntó Bavastri.

Entre las causas, indicó que la ciudad tiene un crecimiento desordenado y «con escasa y casi nula planificación», siendo el resultado de lo que considera una falta de inversión de la intendenta en sus tareas básicas, que en cambio prioriza «contratar un gran escenario para proyectar su figura al resto de la provincia».

Bavastri apuntó además a la «gestión Soria», a quienes acusó de estar «ajenos a la realidad».

Aseguró que la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos no es prioridad, y que cada día «se confirma que la ciudad se les va de las manos a los Soria, que han gestionado la ciudad como un emprendimiento familiar con el cual garantizar empleo a todo su clan».

«Espero que cuando Lali cierre la Fiesta de la Manzana, no tengamos que lamentar otra inundación en Roca, con familias afectadas. Tal vez a la gestión Soria, con un predio lleno, le alcance una foto de la convocatoria, vacía de contenido real para el vecino», sentenció.