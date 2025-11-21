María Emilia Soria logró luz verde para el Presupuesto 2026 de Roca

El Concejo Deliberante de Roca aprobó por mayoría el Presupuesto 2026 con siete votos positivos de Pasión por Roca (oficialismo local) y uno negativo de Juntos Somos Río Negro (bloque opositor).

El plan de administración de fondos fue sancionado en la sesión de este martes en el Concejo Deliberante pese a las discordancias planteadas por la fuerza provincialista, representada por la concejal Belén Bavastri.

Presupuesto 2026: las prioridades que definió el municipio

Según el proyecto al que pudo acceder este medio, el presupuesto 2026 de Roca ascendió a $122.172 millones y propone destinar el 42% del gasto total a infraestructura, con la Secretaría de Obras Públicas como principal área ejecutora. Allí se concentrarán más de $52.000 millones para pavimento, redes de servicios, alumbrado público y mejoras urbanas. Le siguen la Secretaría de Hacienda, con un 16% del total, y Desarrollo Social, que absorberá el 14% para sostener “las distintas políticas de desarrollo social implementadas en la gestión, sumado al subsidio al transporte público”.

El texto aclara que el esquema de financiamiento tendrá una fuerte dependencia de los ingresos externos, principalmente por coparticipación provincial y nacional, mientras que el 25,53% restante provendrá de tasas, derechos, multas y otros ingresos municipales. No obstante, el escrito advierte que “el plan de ajuste estatal que impulsa el presidente Javier Milei, que incluyó la suspensión de proyectos de obra pública, y por consiguiente la nula transferencia de fondos a provincias y municipios para estos fines, hizo replantear el financiamiento de la misma para el año 2026”. En ese contexto, el municipio prevé sostener la inversión mediante la venta de terrenos e inmuebles fiscales y el cobro de contribuciones de mejoras por pavimento, además de habilitar la posibilidad de endeudarse hasta $23.505 millones a través de bonos o créditos.

En materia de gasto, el 39% del presupuesto se destinará a personal, con una planta de 1.393 agentes, mientras que las inversiones en bienes y obras alcanzarán el 30%. El resto se distribuirá entre consumo, servicios y transferencias sociales, que crecerán un 47% respecto del año anterior.

El pasado 28 de agosto, durante el acto de presentación del Presupuesto, la jefa comunal aludió al complejo contexto económico nacional, señalando que la caída de las exportaciones, la volatilidad del crédito y la reducción del consumo demandan “la máxima prudencia en el gasto público” para asegurar la prestación de servicios municipales y “seguir impulsando el desarrollo equilibrado de la ciudad”.

La opositora Belén Bavastri no acompañó el Presupuesto 2026

Belén Bavastri fue la única que se opuso al Presupuesto 2026 de Roca. La edil cuestionó que el plan de gastos está “inflado” y «promete inversiones en obras que nunca terminan de concretarse». Agregó: «Lo digo muy preocupada, ya que no cierra por ningún lado. Estoy sorprendida por lo que estoy viendo, porque gran parte del financiamiento se basa en cobrarnos a los roquenses 3.500 millones de pesos por obras que no se hacen o que las van a facturar antes de hacerlas».

En su comunicado oficial explicó que el presupuesto «no cierra», porque los $31.000 millones de ingresos son «de difícil concreción», según estimó. «El rumbo presupuestario depende más de un endeudamiento misterioso, que, de la propia recaudación municipal, que escala a los $22.720 millones. Todo resulta ser muy irregular. Basándome en los números sospechosos, pocos claros y sobre todo cuestionables me pregunto, ¿Qué pasará si ese “famoso” endeudamiento no aparece? ¿Qué sucederá si los millones que nos piensan facturar a los vecinos por pavimentos, -que no se sabe si se van a realizar el próximo año-, no ingresan?», interpeló.

Finalmente Bavastri concluyó que «por las cifras desproporcionadas, ingresos improbables, falta de claridad en el endeudamiento, montos extraordinariamente elevados y un plan de obras sin respaldo financiero, no es posible acompañar ni votar favorablemente el presupuesto 2026».