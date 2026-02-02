Cortés pone plazos para el sorteo de lotes sociales en Bariloche: hay 6.000 inscriptos

Walter Cortés dijo que en el inviernos e podrá sortear los primeros 300 lotes entre los inscriptos en el Instituto Municipal de Tierras y Viviendas. Foto: Chino Leiva

El municipio de Bariloche comenzará este año a sortear los lotes sociales disponibles, con los acuerdos con privados por plusvalía generados con la emergencia habitacional, entre los inscriptos en el registro que se actualizó en 2024 y tiene unas 6.000 familias anotadas.

La problemática habitacional fue uno de los temas de campaña del intendente Walter Cortés, que prometió generar 1.000 lotes sociales. Con la declaración de emergencia, que tuvo excepciones y un rédito mayor para el municipio que se quedaba con el 15% de la tierra para destinarla a la demanda social, el Banco de Tierras ya cuenta con unos 600 terrenos generados por los acuerdos con privados a los que les aprobaron parámetros urbanísticos por ordenanza en el Concejo Deliberante.

Los privados tienen a su cargo la concreción de las obras de infraestructura básica de agua y electricidad, las subdivisiones y la apertura de calles. En primer predio está avanzado en este sentido y el intendente aseguró a RÍO NEGRO que tiene “la cantidad de lotes para empezar a hacer el sorteo” entre las personas que se anotaron masivamente en el Instituto Municipal de Tierras y Viviendas en el comienzo del 2024.

“Vamos a poner una cuota accesible, pero la gente va a tener que pagar por su lote”, afirmó el intendente, quien admitió que en caso de no poder avanzar con una nueva emergencia habitacional para obtener más terrenos sociales, se buscará la forma de comprar tierra privada para hacer loteos.

Los terrenos disponibles por la plusvalía

El intendente estimó que para el invierno se podría concretar el primer sorteo de 304 lotes sociales -en la zona de Circunvalación- que corresponden al primer acuerdo alcanzado con un emprendimiento privado al que el Concejo Deliberante le autorizó los parámetros urbanísticos en el cerro Otto, donde se pretende concretar un barrio privado.

Ese acuerdo con el emprendimiento Cerro Lindo en principio tenía 274 lotes sociales pero sumaron 30 más por exigencia del concejal Facundo Blanco Villalba (Primero Río Negro) que con ese plus acompañó con su voto la iniCiativa que requería de ocho avales.

También se acordó la obtención de 103 lotes sociales, en la misma zona, con el proyecto Brisas del Nahuel que se aprobó en el 2025; y 113 terrenos por el desarrollo llamado Terrazas del Este.

Cortés dijo además que se debe regualizar las tomas existentes, aunque admitió que son trámites engorrosos y muchas veces existen privados que reclaman por sus tierras.

En tanto, anticipó que buscará prohibir la continuidad de construcciones de edificios en el barrio Belgrano, por el colapso de los servicios en la zona.