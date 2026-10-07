ESCUCHÁ RN RADIO
SUSCRIBITE Diario papel
Política

Confirman el inicio de obras de remodelación en rutas nacionales: cuáles caminos abarcarán y en qué provincias

Será bajo el programa de privatización vial conocido como Red Federal de Concesiones. Lo anunció el ministro de Economía, Luis Caputo.

Redacción

Por Redacción

Luis Caputo comunicó que arrancarán las obras en rutas nacionales. Foto: Gentileza NA.

Luis Caputo comunicó que arrancarán las obras en rutas nacionales. Foto: Gentileza NA.

 El Gobierno de Javier Milei confirmó que iniciarán las obras para la remodelación de las rutas nacionales, bajo el programa de privatización vial conocido como Red Federal de Concesiones (RFC).

Según indicó la Agencia Noticias Argentinas, el Ejecutivo concluyó con la firma y traspaso de la Etapa III de la RFC, tramo que comprende más de 3.900 kilómetros, atravesando distintas regiones del país.

Rutas nacionales: el anuncio de Luis Caputo

 El ministro de Economía, Luis Caputo, fue quien anunció la noticia. En la Etapa III, las rutas concesionadas atraviesan las provincias de Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Santiago del Estero, Salta, Jujuy, Tucumán, Corrientes, Mendoza, Misiones y Chaco.

Entre los tres tramos suman más de 9.000 kilómetros de rutas nacionales estratégicas para la producción y la logística, conectando ciudades, puertos y pasos fronterizos.

«Seguiremos avanzando con nuevas concesiones, más inversión privada y más infraestructura para una Argentina que produce y crece«, señaló el funcionario en sus redes.

Rutas: cómo están conformadas las tres etapas de la Red Federal de Concesiones

Etapa I:

  • Tramo Oriental: rutas nacionales 12, 14, 135, A015 y 117 (que atraviesan la provincia de Buenos Aires, Entre Ríos y Corrientes).
  • Tramo Conexión: puente Rosario–Victoria (RN 174), que atraviesa Entre Ríos y Santa Fe.

Etapa II:

  • Tramo Pampa: rutas nacionales 5 y 35 (que atraviesan Buenos Aires y La Pampa).
  • Tramo Sur – Atlántico – Acceso Sur: rutas nacionales 3, 205 y 226, así como las autopistas Ezeiza – Cañuelas, Riccheri y Jorge Newbery.

Etapa III:

  • Tramo Centro: 681 km sobre las RN 9, 19 y 34 (que atraviesan Santa Fe y Córdoba).
  • Tramo Mesopotámico: 276 km sobre las RN 12 y 18 (Entre Ríos).
  • Tramo Centro-Norte: 536 km sobre la RN 34 (que atraviesa Santa Fe y Santiago del Estero).
  • Tramo Noroeste: 596 km sobre las RN 9, 34, 66, 1V66 y A-016 (que atraviesan Santiago del Estero, Tucumán, Salta y Jujuy).
  • Tramo Litoral: 547 km sobre las RN 12 y 16 (que atraviesan Corrientes y Chaco).
  • Tramo Noreste: 456 km sobre las RN 12 y 105 (que atraviesan Corrientes y Misiones).
  • Tramo Chaco-Santa Fe: 497 km sobre la RN 11 (que atraviesa Santa Fe y Chaco).
  • Tramo Cuyo: 329 km sobre la RN 7 (Mendoza).


Temas

Luis Caputo

Rutas

 El Gobierno de Javier Milei confirmó que iniciarán las obras para la remodelación de las rutas nacionales, bajo el programa de privatización vial conocido como Red Federal de Concesiones (RFC).

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Comentarios

Últimas Noticias

Las más leídas

Río Negro

Neuquén