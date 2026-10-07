Confirman el inicio de obras de remodelación en rutas nacionales: cuáles caminos abarcarán y en qué provincias

El Gobierno de Javier Milei confirmó que iniciarán las obras para la remodelación de las rutas nacionales, bajo el programa de privatización vial conocido como Red Federal de Concesiones (RFC).

Según indicó la Agencia Noticias Argentinas, el Ejecutivo concluyó con la firma y traspaso de la Etapa III de la RFC, tramo que comprende más de 3.900 kilómetros, atravesando distintas regiones del país.

Rutas nacionales: el anuncio de Luis Caputo

El ministro de Economía, Luis Caputo, fue quien anunció la noticia. En la Etapa III, las rutas concesionadas atraviesan las provincias de Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Santiago del Estero, Salta, Jujuy, Tucumán, Corrientes, Mendoza, Misiones y Chaco.

Entre los tres tramos suman más de 9.000 kilómetros de rutas nacionales estratégicas para la producción y la logística, conectando ciudades, puertos y pasos fronterizos.

«Seguiremos avanzando con nuevas concesiones, más inversión privada y más infraestructura para una Argentina que produce y crece«, señaló el funcionario en sus redes.

Importante 👇 Hoy dimos un paso fundamental para transformar la infraestructura vial argentina: firmamos las concesiones para la toma de posesión de los 8 tramos de la Etapa III de la Red Federal de Concesiones. Con esto, a partir de mañana ya estarán en construcción los más de 9.000 km de rutas nacionales concesionadas al sector privado, con un nuevo modelo basado en inversión, eficiencia y gestión privada. La Etapa III comprende más de 3.900 km de rutas nacionales estratégicas para la producción y la logística, conectando ciudades, puertos y pasos fronterizos. Tramo Centro — 682 km: RN 9, 19 y 34 | Santa Fe y Córdoba Tramo Centro Norte — 536 km: RN 34 | Santa Fe y Santiago del Estero Tramo Noroeste — 597 km: RN 9, 34, 66, 1V66 y A-016 | Santiago del Estero, Tucumán, Salta y Jujuy Tramo Litoral — 547 km: RN 12 y 16 | Corrientes y Chaco Tramo Noreste — 456 km: RN 12 y 105 | Corrientes y Misiones Tramo Chaco–Santa Fe — 497 km: RN 11 | Santa Fe y Chaco Tramo Mesopotámico — 276 km: RN 12 y 18 | Entre Ríos Tramo Cuyo — 329 km: RN 7 | Mendoza Seguiremos avanzando con nuevas concesiones, más inversión privada y más infraestructura para una Argentina que produce y crece. 🇦🇷🇦🇷🇦🇷 October 6, 2026

Rutas: cómo están conformadas las tres etapas de la Red Federal de Concesiones

Etapa I:

Tramo Oriental: rutas nacionales 12, 14, 135, A015 y 117 (que atraviesan la provincia de Buenos Aires, Entre Ríos y Corrientes).

rutas nacionales 12, 14, 135, A015 y 117 (que atraviesan la provincia de Buenos Aires, Entre Ríos y Corrientes). Tramo Conexión: puente Rosario–Victoria (RN 174), que atraviesa Entre Ríos y Santa Fe.

Etapa II:

Tramo Pampa: rutas nacionales 5 y 35 (que atraviesan Buenos Aires y La Pampa).

rutas nacionales 5 y 35 (que atraviesan Buenos Aires y La Pampa). Tramo Sur – Atlántico – Acceso Sur: rutas nacionales 3, 205 y 226, así como las autopistas Ezeiza – Cañuelas, Riccheri y Jorge Newbery.

Etapa III: