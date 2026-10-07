Conflicto mapuche en Neuquén: fijan un plazo de cinco días para desalojar el predio de El Pedregoso

La permanencia de la comunidad mapuche Melo en la zona de El Pedregoso, en Villa La Angostura, podría quedar en suspenso luego de que el juez civil de esa localidad cordillerana, Francisco Astoul Bonorino, librara un nuevo mandamiento para desocupar el predio, en disputa desde diciembre de 2011.

El caso ganó exposición en agosto pasado, cuando la Policía de Neuquén desalojó a otra comunidad que estaba afincada en el sector, la Quintriqueo, cuyos integrantes decidieron retirarse por su cuenta sin mayores incidentes.

El lote en cuestión es el 42, ubicado en una zona de montañas, bosques y arroyos, a la vera de la Ruta Nacional 40 y el lago Nahuel Huapi, sobre el cual incluso tiene una importante porción de costa.

Advierten por la posibilidad de un desalojo con la Policía

La Confederación Mapuche de Neuquén emitió un comunicado repudiando la decisión del magistrado. La resolución fue emitida el pasado 2 de octubre y establece cinco días hábiles para que cualquier persona presente en el lugar se retire junto con sus pertenencias.

Guillermo Hensel, abogado de los privados que buscan la restitución del predio, confirmada por la Justicia provincial en todas las instancias disponibles, dijo que los ocupantes ya fueron notificados. Consultado por lo que pasaría si este grupo desistiera de abandonar el lote, dijo que se podría avanzar con un nuevo operativo de desalojo con la fuerza pública.

La comunidad Melo se encuentra en una de las porciones de la parcela en discusión. Durante el operativo del 19 de agosto sus integrantes rechazaron la disposición judicial y reclamaron por la intervención de las autoridades de la Provincia.

El conflicto pareció quedar en suspenso desde entonces. En el medio de sumó un decreto Gobierno provincial que reconoció la personería jurídica de la comunidad Melo.

La decisión, que no tardó en generar revuelo, derivó en una aclaración del mismo Ejecutivo que aseguró que la medida no implicaba aval alguno para el reclamo territorial y que tampoco modificaba el litigio judicial.

De acuerdo al expediente, la denuncia original fue presentada a fines de 2011. La realizó una persona identificada como titular de las tierras, María Cristina Broers. Luego de sucesivos fallos adversos para las comunidades, la restitución quedó firme en octubre de 2024.

Qué se sabe sobre la notificación a la comunidad Melo

La orden vencería este viernes. Para evitar el desalojo, comunidades mapuches y algunas organizaciones sociales de Neuquén y Río Negro convocaron a una manifestación ese mismo día. Las actividades se realizarán tanto en las inmediaciones del inmueble, ubicado en el kilómetro 2082 de la Ruta 40, como en la Casa de Gobierno de Neuquén.

El aviso fue efectuado el viernes pasado por efectivos de la comisaría 28 de Villa La Angostura. Según consta en la notificación judicial, los agentes pusieron en conocimiento del requerimiento a Lucas Melo, lonko de la comunidad, a quien se le consultó si había presencia de niños o personas con enfermedad.

En total se constataron cuatro viviendas, un quincho y la presencia de una segunda persona, que supuestamente no se identificó.