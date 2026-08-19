Operativo en la Ruta 40: desalojaron a una comunidad mapuche en Villa La Angostura

La comunidad mapuche Quintriqueo fue desalojada este miércoles por la mañana en un predio ubicado a la vera de la Ruta Nacional 40, cerca de Villa La Angostura, luego de un extenso proceso judicial por la propiedad de las tierras.

El operativo comenzó alrededor de las 9, con presencia del Grupo de Operaciones Especiales Policiales (GEOP) de la Policía provincial y efectivos de la Gendarmería, que fueron los encargados de interrumpir momentáneamente el tránsito.

Desalojo en Villa La Angostura: un proceso de hace años

La notificación del desalojo fue enviada por el juez civil de la localidad cordillerana, Francisco Astoul Bonorino, y fue ejecutada con la presencia de un grupo de oficiales de Justicia, encargados de darle aviso a los integrantes de la comunidad.

La causa tuvo su origen hace más de 15 años, cuando la propietaria del lote pastoril 42, María Cristina Broers, denunció que el sitio había sido ocupado de forma ilegal por un grupo de personas que después se identificaron como integrantes de dos comunidades mapuches: Quintriqueo y Melo.

La sentencia en primera y segunda instancia avaló la restitución del predio. Luego de sucesivas apelaciones, la resolución fue confirmado por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), que dejó firme la orden para que el sitio sea devuelto a sus titulares.

El operativo

El procedimiento, que ya había tenido intentos similares en el pasado, se realizó bajo un marcado hermetismo y secentró, según pudo saber Diario RÍO NEGRO, en la comunidad Quintriqueo, ubicada entre la ruta y la costa del lago Nahuel Huapi, dentro de las tierras en conflicto.

Los integrantes de la comunidad se retiraron de forma pacífica. Foto: gentileza.

En el lugar había presencia de familias y niños sin mayoría de edad. Una vez que estas personas fueron notificadas y retiradas, permanecieron algunas horas al costado de la ruta y más tarde regresaron a Villa La Angostura junto a algunas pertenencias que la Policía autorizó retirar.

En una conferencia realizada esta tarde desde las escalinatas de la Casa de Gobierno de Neuquén, Luis Virgilio Sánchez, abogado de las comunidades, aseguró que la orden que hablitó la intervención policial se realizó con el expediente reservado, lo que acotó la información disponible para la defensa.

Según explicó, de sumar a las dos comunidades, alrededor de 100 pesonas vivien en el lote bajo disputa.

El operativo se extendió hasta el mediodía, cuando el despliegue que pretendía desalojar a la comunidad Melo, ubicada al otro lado de la ruta, en dirección a las montañas, fue suspendido por motivos que no se detallaron.

Un lote dividido por una ruta y dos comunidades

El campo en discusión tiene una extensión superior a las 600 hectáreas y se encuentra atravesado por la traza de la vía nacional, que lo divide en dos. En la franja sur se encuentra la ribera del Nahuel Huapi, área en la que se desarrolló el dispositivo de este miércoles.

Desde el Poder Ejecutivo se indicó que el conflicto responde a la esfera privada y que la Policía provincial estuvo presente para resguardar a las personas, una orden habitual para los procedimientos de esta clase.

Guillermo Hensel, abogado de Broers, confirmó en contacto con este medio que el operativo se suspendió antes de llegar al predio donde está asentada comunidad Melo, aunque aclaró que no sabía los motivos. «Entendemos que hoy nos deberían aclarar qué pasó», añadió.

Frente a la Casa de Gobierno representantes de la Confederación Mapuche pidieron por la intervención del ministro Jorge Tobares y adelantaron que este viernes harán un encuentro para analizar los pasos a seguir.

Sánchez cuestionó que el desalojo también haya intentado a alcanzar a la comunidad Melo porque esta no fue incluida en el expediente que dio origen a la restitución.

También apuntó contra el juez Bonorino, al que acusó de haber habilitado la participación de las fuerzas de seguridad con el expediente bajo reserva, y dijo que, a pesar de los problemas de comunicación, habían corroborado que los integrantes de la comunidad se reiteraron de forma pacífica del sitio.