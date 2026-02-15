Cipolletti vetó cambios en la tarifa de taxis y vuelve la discusión al Concejo Deliberante

El Ejecutivo de Cipolletti resolvió aplicar un veto parcial sobre la ordenanza que modificaba la tarifa del servicio de taxi en la ciudad. La decisión fue publicada en el Boletín Oficial y alcanza puntualmente al artículo que cambiaba la composición del precio del viaje.

La ordenanza sancionada por el Concejo Deliberante a fines del año pasado eliminaba el cobro por tiempo de espera, un componente histórico del esquema tarifario. Con la nueva resolución, ese ítem continuará vigente hasta que exista una nueva definición legislativa.

Sin consenso: más de 50 firmas pidieron dejar sin efecto el cambio en la tarifa de taxis

En los considerandos se explica que la intención inicial había sido mejorar la competitividad del taxi frente a las plataformas digitales de transporte que se encuentran en proceso de regularización en la ciudad.

Sin embargo, el Ejecutivo indicó que no existía consenso suficiente dentro del sector. Una asociación que nuclea a titulares de licencias presentó un expediente acompañado por más de 50 firmas solicitando dejar sin efecto esa modificación.

El texto oficial sostiene que “resulta necesario dar un debate profundo con los actores involucrados en la prestación del servicio”, al considerar que cualquier cambio debe contemplar la estructura de costos de la actividad.

También se dejó asentado que desde la sanción de la ordenanza no se habían aplicado actualizaciones tarifarias, por lo que la modificación todavía no había tenido impacto directo en el servicio.

¿Cómo continuará el esquema de la tarifa del servicio de taxi en Cipolletti?

De esta manera, la tarifa del servicio de taxi continuará integrada por tres variables tradicionales: la bajada de bandera como monto inicial, la ficha por cada 100 metros recorridos y el tiempo de espera computado cada 30 segundos, un esquema que ya estaba vigente antes de la ordenanza modificatoria.

La resolución también mantiene la facultad del Poder Ejecutivo de realizar actualizaciones semestrales y distinguir entre franja diurna y nocturna, por lo que, en la práctica, no habrá cambios inmediatos en la forma en que se calcula el precio del viaje para usuarios y choferes.

En paralelo, el mismo Boletín Oficial incorporó una resolución administrativa que dispuso la baja de una licencia de taxi por incumplimientos a las ordenanzas que regulan la actividad, dejando esa habilitación nuevamente a disposición del municipio.