Productores frutícolas también reclaman una solución para las rutas 22 y 151

La Federación de Productores de Fruta de Río Negro y Neuquén reclamó al Gobierno Nacional una solución definitiva para las rutas nacionales 22 y 151, a las que calificó como corredores estratégicos para la producción frutihortícola de la Patagonia.

Alerta por el deterioro de las rutas 22 y 151

La entidad advirtió que el deterioro de ambas vías genera un problema de seguridad vial y, al mismo tiempo, incrementa los costos logísticos y reduce la competitividad de la actividad.

A través de un comunicado difundido este martes, los productores señalaron que las discusiones entre Nación y las provincias sobre el mantenimiento y una eventual transferencia de las rutas no pueden seguir postergando las obras necesarias.

“La producción no puede seguir pagando el costo del deterioro vial”, sostuvo la Federación, que alertó sobre el aumento de los tiempos de traslado, el consumo de combustible y el desgaste de los vehículos. También señaló que los pozos y las malas condiciones del pavimento pueden provocar daños en las cargas y afectar la calidad de la fruta.

La Ruta 22 es utilizada diariamente para trasladar trabajadores, insumos, maquinaria y producción desde las chacras y establecimientos de empaque del Alto Valle y Valle Medio hacia los centros de consumo, distribución y exportación. La 151, en tanto, constituye una conexión clave entre Río Negro, Neuquén y La Pampa, con un tránsito pesado que además se incrementó por el desarrollo de la actividad energética.

La Federación remarcó que, mientras ambas rutas continúen bajo jurisdicción nacional, la responsabilidad primaria por su mantenimiento y recuperación corresponde a Vialidad Nacional. En ese sentido, cuestionó que las diferencias entre Nación y las provincias por contratos, obras pendientes y financiamiento condicionen las tareas necesarias.

Además, reclamó que los recursos provenientes del Impuesto a los Combustibles sean destinados a financiar obras viales y pidió avanzar hacia una recuperación estructural de ambos corredores.

“Cada kilómetro recorrido en malas condiciones y cada incremento del costo de transporte terminan afectando la competitividad de la fruta producida en Río Negro y Neuquén”, advirtió la entidad.